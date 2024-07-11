TÜBİTAK, Ulusal Staj Programı kapsamında 1072 öğrenciye staj imkanı sunacak

Ekonomi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, TÜBİTAK Başkanlığı ve bağlı enstitülerde, bu yıl Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanlığı himayesinde yürütülen Ulusal Staj Programı kapsamında 1072 öğrencinin stajyer olarak görev almasını hedeflediklerini bildirdi.

Bakanlıktan, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanlığı himayesinde yürütülen Ulusal Staj Programı'na ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Buna göre, Program çerçevesinde "kariyerkapisi.cbiko.gov.tr" sistemi üzerinden gerçekleştirilen TÜBİTAK Başkanlığı ile merkez ve enstitülerine stajyer alımları 8 Mayıs itibarıyla başladı. Öğrencilere, TÜBİTAK Staj Genelgesi'nde yer alan şartlar ve hesaplanan ağırlıklı toplam standart puanı göz önünde bulundurularak teklif iletiliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bakan Kacır, geçen yıl TÜBİTAK bünyesinde program kapsamında 834 öğrencinin stajyer olarak görev aldığını anımsatarak, "TÜBİTAK Başkanlığı ve bağlı enstitülerinde, bu yıl Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanlığı himayesinde yürütülen Ulusal Staj Programı kapsamında 1072 öğrencinin stajyer olarak görev almasını hedefliyoruz." ifadesini kullandı. Kacır, gençlerin Milli Teknoloji Hamlesi'nde TÜBİTAK staj programında yetiştiğini belirtti.

Bakanlık açıklamasında TÜBİTAK'ta staj yapan öğrencilerin değerlendirmeleri de yer aldı.

Stajyer öğrenci Akine Naz Aydın, TÜBİTAK SAGE'de staj yaptığını aktararak "Stajım bana çok şey kattı, özellikle teorik olarak gördüğüm derslerin gerçek hayatta nasıl olduğunu, ne gibi işlere yaradığını gördüm. Bu da benim bakış açımı oldukça değiştirdi." değerlendirmesinde bulundu.

Stajyer Öğrenci Hasan Öfken Şen de TÜBİTAK'taki stajı sırasında araştırma ve geliştirme süreçleri hakkında derinlemesine bilgi edindiğine işaret ederek, proje yönetimi, veri analizi ve bilimsel araştırma yöntemleri konularında önemli deneyimler kazandığını bildirdi.

Stajyer Öğrenci Taylan Sezgin de TÜBİTAK'ın ülkenin ihtiyaçları doğrultusunda çeşitli alanlarda sıfırdan bilimsel araştırmaların yapıldığı bir kurum olması nedeniyle stajın kendisine önemli katkılar sunduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Ülkemizin bilimsel ve teknolojik araştırmalar konusunda lideri olan bir kurumda staj yaparak prestijli projelerde araştırma yapma fırsatı yakalamak ve bu araştırmaları yapan yetenekli mühendis ve bilim insanları ile tanışmak en büyük motivasyon sebebiydi."