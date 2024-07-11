TÜBİTAK, Ulusal Staj Programı kapsamında 1072 öğrenciye staj imkanı sunacak - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

TÜBİTAK, Ulusal Staj Programı kapsamında 1072 öğrenciye staj imkanı sunacak

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, TÜBİTAK Başkanlığı ve bağlı enstitülerde, bu yıl Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanlığı himayesinde yürütülen Ulusal Staj Programı kapsamında 1072 öğrencinin stajyer olarak görev almasını hedeflediklerini bildirdi. Program çerçevesinde TÜBİTAK Başkanlığı ile merkez ve enstitülerine stajyer alımları başladı. Staj yapan öğrenciler, TÜBİTAK'ta araştırma ve geliştirme süreçleri hakkında bilgi edinerek önemli deneyimler kazanıyorlar.

11.07.2024 12:35
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, TÜBİTAK Başkanlığı ve bağlı enstitülerde, bu yıl Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanlığı himayesinde yürütülen Ulusal Staj Programı kapsamında 1072 öğrencinin stajyer olarak görev almasını hedeflediklerini bildirdi.

Bakanlıktan, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanlığı himayesinde yürütülen Ulusal Staj Programı'na ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Buna göre, Program çerçevesinde "kariyerkapisi.cbiko.gov.tr" sistemi üzerinden gerçekleştirilen TÜBİTAK Başkanlığı ile merkez ve enstitülerine stajyer alımları 8 Mayıs itibarıyla başladı. Öğrencilere, TÜBİTAK Staj Genelgesi'nde yer alan şartlar ve hesaplanan ağırlıklı toplam standart puanı göz önünde bulundurularak teklif iletiliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bakan Kacır, geçen yıl TÜBİTAK bünyesinde program kapsamında 834 öğrencinin stajyer olarak görev aldığını anımsatarak, "TÜBİTAK Başkanlığı ve bağlı enstitülerinde, bu yıl Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanlığı himayesinde yürütülen Ulusal Staj Programı kapsamında 1072 öğrencinin stajyer olarak görev almasını hedefliyoruz." ifadesini kullandı. Kacır, gençlerin Milli Teknoloji Hamlesi'nde TÜBİTAK staj programında yetiştiğini belirtti.

Bakanlık açıklamasında TÜBİTAK'ta staj yapan öğrencilerin değerlendirmeleri de yer aldı.

Stajyer öğrenci Akine Naz Aydın, TÜBİTAK SAGE'de staj yaptığını aktararak "Stajım bana çok şey kattı, özellikle teorik olarak gördüğüm derslerin gerçek hayatta nasıl olduğunu, ne gibi işlere yaradığını gördüm. Bu da benim bakış açımı oldukça değiştirdi." değerlendirmesinde bulundu.

Stajyer Öğrenci Hasan Öfken Şen de TÜBİTAK'taki stajı sırasında araştırma ve geliştirme süreçleri hakkında derinlemesine bilgi edindiğine işaret ederek, proje yönetimi, veri analizi ve bilimsel araştırma yöntemleri konularında önemli deneyimler kazandığını bildirdi.

Stajyer Öğrenci Taylan Sezgin de TÜBİTAK'ın ülkenin ihtiyaçları doğrultusunda çeşitli alanlarda sıfırdan bilimsel araştırmaların yapıldığı bir kurum olması nedeniyle stajın kendisine önemli katkılar sunduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Ülkemizin bilimsel ve teknolojik araştırmalar konusunda lideri olan bir kurumda staj yaparak prestijli projelerde araştırma yapma fırsatı yakalamak ve bu araştırmaları yapan yetenekli mühendis ve bilim insanları ile tanışmak en büyük motivasyon sebebiydi."

Kaynak: AA

Mehmet Fatih Kacır, Tübitak, Teknoloji, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi TÜBİTAK, Ulusal Staj Programı kapsamında 1072 öğrenciye staj imkanı sunacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:31 Fenerbahçe’nin eski sportif direktörü Damien Comolli, tutuklandı Fenerbahçe'nin eski sportif direktörü Damien Comolli, tutuklandı
12:25 “Ülkemiz için varoluşsal bir tehdit“ demişti TÜİK rakamları Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı haklı çıkardı "Ülkemiz için varoluşsal bir tehdit" demişti! TÜİK rakamları Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı haklı çıkardı
12:00 Bedelli askerlik ücretine 35 bin TL zam Yeni tutar 217 bin 871 TL olarak belirlendi Bedelli askerlik ücretine 35 bin TL zam! Yeni tutar 217 bin 871 TL olarak belirlendi
11:07 Asgari ücretli ’’Memura var bize yok mu’’ diyor Sizce en çok hangi kesime haksızlık yapılıyor Asgari ücretli ''Memura var bize yok mu?'' diyor! Sizce en çok hangi kesime haksızlık yapılıyor?
11:02 İngiltere’de Türk vekil, Kur’an-ı Kerim’e el basarak yemin etti İngiltere'de Türk vekil, Kur'an-ı Kerim'e el basarak yemin etti
12:01 Edin Dzeko Fenerbahçe’den ayrılıyor mu Mario Branco tartışmalara son noktayı koydu Edin Dzeko Fenerbahçe'den ayrılıyor mu? Mario Branco tartışmalara son noktayı koydu
11:52 Çektiği video viral olunca Türk erkeklerinin talebini de geri çevirmedi Çektiği video viral olunca Türk erkeklerinin talebini de geri çevirmedi
11:44 Kilosu 350 TL’den satılan mavi yemiş üreticinin yüzünü güldürüyor Kilosu 350 TL'den satılan mavi yemiş üreticinin yüzünü güldürüyor
11:27 Son seçim anketinde dikkat çeken sonuç: CHP ve AK Parti arasındaki fark yüzde 0,3 Son seçim anketinde dikkat çeken sonuç: CHP ve AK Parti arasındaki fark yüzde 0,3
11:23 Tepki çeken görüntü: Federasyon Başkanı ter silme görevlisi tutmuş Tepki çeken görüntü: Federasyon Başkanı ter silme görevlisi tutmuş
11:18 3 ilimizde binlerce ağaç devrildi, uzman isim endişeli: Bunlar alışık olmadığımız şeyler 3 ilimizde binlerce ağaç devrildi, uzman isim endişeli: Bunlar alışık olmadığımız şeyler
11:16 Çocuğa yapılanı görenler yakaladığı şüpheliyi öldüresiye dövdü Çocuğa yapılanı görenler yakaladığı şüpheliyi öldüresiye dövdü
10:51 Londra’daki Türk çetesinin liderine sokak ortasında infaz Londra'daki Türk çetesinin liderine sokak ortasında infaz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.07.2024 12:52:17. #1.11#
SON DAKİKA: TÜBİTAK, Ulusal Staj Programı kapsamında 1072 öğrenciye staj imkanı sunacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement