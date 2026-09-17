"Tüccar alım yapmıyor, yer fıstığında fiyat düşüyor" - Son Dakika
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"Tüccar alım yapmıyor, yer fıstığında fiyat düşüyor"

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"Tüccar alım yapmıyor, yer fıstığında fiyat düşüyor"
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Türkiye’nin en önemli yer fıstığı üretim merkezi Adana’da hasat sürerken üreticiler, Osmaniye’deki tüccarların alım yapmadığını öne sürerek fiyatların gerilemesinden dert yandı.

Türkiye'nin en önemli yer fıstığı üretim merkezi Adana'da hasat sürerken üreticiler, Osmaniye'deki tüccarların alım yapmadığını öne sürerek fiyatların gerilemesinden dert yandı.

Türkiye'nin yer fıstığı ihtiyacının yüzde 60'ını tek başına karşılayan Adana'da hasat sürüyor. Kozan ilçesinde 20 bin dekar alanda ekimi yapılan yer fıstığında hasadın ardından kurutma ve eleme çalışmaları başladı. Tarlaya getirilen ürünler traktör ve kepçeler yardımıyla serilirken, yer fıstıklarının topraktan ayrılması sırasında yoğun toz arasında çiftçiler fıstıkları elekten geçiriyor. Hasat edilen yer fıstıkları tarlalara serilerek önce kurutuluyor, ardından eleme işleminden geçiriliyor. Tonlarca yer fıstığının hareket ettirilmesiyle oluşan toz bulutu içerisinde çalışan çiftçiler, ürünleri temizleyip fabrikalara gönderilmeye hazır hale getiriyor.

Tüccarlar alımı durdurdu iddiası

İlk hasat başladığında yer fıstığının kilogram fiyatı 100-110 liradan alıcı bulurken şu anda Osmaniye'de tüccarların alımı durdurduğu iddia edildi. Alımın durması sonucu da fiyatların 60-70 liraya gerilediği öğrenildi. Konuyla ilgili konuşan çiftçi Adil Eker, "Hasat 90-110 TL arasında alımla başladı. Bir hafta önce de 85'e kadar satıldı. Şu anda 60-70 lira. Maliyetini kurtarmıyor. Osmaniye'nin tüccarları alım yapmıyor şu anda. Telefon ediyoruz, gelmiyor. Fiyatı düşürmek için 'Biz alım yapmıyoruz' diyorlar" ifadelerini kullandı.

Bu yıl verimin iyi olduğunu belirten Eker, "50 dönüm arazide 20 ton civarında bir hasadımız var. Bu sene rekolte güzel" diye konuştu.

Kaynak: İHA
OsmaniyeTürkiyeEkonomiAdanaSon Dakika

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