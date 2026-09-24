Tüccar almayınca kilosu 3-4 liraya düşen ton erik cevizli fırın tatlısına dönüştü - Son Dakika
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Tüccar almayınca kilosu 3-4 liraya düşen ton erik cevizli fırın tatlısına dönüştü

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Tüccar almayınca kilosu 3-4 liraya düşen ton erik cevizli fırın tatlısına dönüştü
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Kilogram fiyatı 3-4 liraya kadar düşen ton erik, tüccarın alım yapmaması ve düşük fiyat nedeniyle dalda kalınca üreticiler ürünü fırınlayarak değerlendiriyor. Çekirdeği çıkarılıp içine ceviz konulan erikler kendi suyuyla kavanozlanarak kış sofralarına hazırlanıyor.

Dalında kilogram fiyatı 3-4 liraya kadar gerileyen ton eriği, üreticilerin el emeğiyle kışlık cevizli fırın tatlısına dönüşüyor. Eriğin tatlıya dönüşmesi katma değerli hale gelmesini sağlıyor.

Tüccarın alım yapmadığı, alanın da düşük fiyat verdiği için değer bulamayan ürünü değerlendirmek isteyen çiftçiler, kurutma ve pestil yapımının yanı sıra fırınladıkları ton eriklerini kendi suyuyla kavanozlayarak kış sofralarına hazırlıyor.

"Elde kalan ton eriklerini fırınlayıp kavanozlara kaldırıyoruz"

Ürünün dalda kalmasını önlemek amacıyla fırınlama yöntemini uyguladıklarını aktaran üretici Serpil Çavdar, şunları söyledi:

"Eriğin kilogram fiyatı 3-4 liraya kadar düşünce ürünümüz elimizde kaldı. Biz de kurutma, pestil gibi farklı yöntemlerle değerlendirmeye çalışıyoruz. Kışlık olarak değerlendirmek için ton eriklerini ortadan yararak çekirdeklerini çıkardık. İçlerine ceviz yerleştirip tek tek tepsiye dizdik. Üzerine çok az miktarda şeker serpiştirdikten sonra fırında kızarana kadar pişirdik. Fırından çıkan eriği kendi suyuyla birlikte kavanozlara doldurup ağzını kapattık. Kışın bu kavanozları açıp tatlı olarak tüketeceğiz."

Kaynak: İHA
EkonomiYaşamSon Dakika

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