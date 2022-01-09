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TÜDAV Marmara Denizi Araştırma Ödülleri sahiplerini buldu - Son Dakika

TÜDAV Marmara Denizi Araştırma Ödülleri sahiplerini buldu

09.01.2022 13:11
TÜDAV Marmara Denizi Araştırma Ödülleri sahiplerini buldu

Türk Deniz Araştırmaları Vakfı (TÜDAV) tarafından, Marmara Denizi'ndeki araştırmaları teşvik etmek amacıyla verilmeye başlanan ödüller sahiplerini buldu.

Türk Deniz Araştırmaları Vakfı (TÜDAV) tarafından, Marmara Denizi'ndeki araştırmaları teşvik etmek amacıyla verilmeye başlanan ödüller sahiplerini buldu.

İş Bankası ve TÜDAV'ın ortak açıklamasına göre, deniz bilimleri alanında, özellikle de Marmara Denizi konusunda araştırma yapmış veya yapan uzmanlara verilen ödüller, bu yıl Türkiye İş Bankası ana sponsorluğunda gerçekleştirilen Marmara Denizi 2022 Sempozyumu kapsamında ilk kez sunuldu.

Ödüller, deniz araştırmalarına ilginin artırılması, motivasyon sağlanması ve denizlerin korunması konusunda farkındalık yaratılması açısından genç bilim insanlarını teşvik etmede önem taşıyor.

Ödül komitesi, Marmara Denizi ödüllerinde araştırmacıların atıf indekslerindeki sayıları, başta Marmara olmak üzere ülkemizde deniz bilimlerinin gelişimindeki emeklerini, deniz bilimleri alanında yaptığı projeleri ve yetiştirdiği öğrenci sayılarını temel göstergeler olarak aldı.

TÜDAV tarafından sunulan ödüllerle, bu konuda çalışan diğer kurum ve kuruluşlar tarafından da zaman içinde verilmesiyle birlikte Türkiye'nin denizlerini keşfedecek yeni deniz bilimcilerin yetişmesine katkıda bulunulması hedefleniyor.

Doç. Dr. Eda Topçu Eryılmaz, Marmara Denizi'nde yumuşak mercanlar konusunda yaptığı başarılı araştırmalarla ödüle layık görülürken, Prof. Dr. Memet Namık Çağatay

Marmara Denizi'nin jeokimyası ve paleoşinografisi üzerindeki öncü araştırmalarıyla ödül aldı.

Marmara Denizi'nde deprem araştırmalarını başlatmasındaki öncü rolüyle Prof. Dr. Naci Görür'e ödül verilirken, Prof. Dr. Ahmet Cevdet Yalçıner çevre denizler ve Marmara Denizi'nde tsunami konusundaki araştırmaları nedeniyle ödüle layık görüldü.

Prof. Dr. Süleyman Tugrul, çevre denizler ve Marmara Denizi'nin kimyasal oşinografisi konusunda yaptığı araştırmalar, su ürünleri yüksek mühendisi Hakan Kabasakal da çevre denizler ve Marmara Denizi'nde köpek balıkları üzerine yaptığı özgün araştırmalar nedeniyle ödülü aldı.

Ödüllerin jürisi ise TÜDAV Kurucu Üyesi Prof. Dr. Şamil Aktaş, TÜDAV Kurucu Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Öztürk, TÜDAV Genel Kurul Üyesi, Doç. Dr. Halim Aytekin Ergül ile raportör TÜDAV Genel Kurul Üyesi Doç. Dr. Onur Gönülal isimlerinden oluşuyor.

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Marmara Denizi, Araştırma, Marmara, Türk, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi TÜDAV Marmara Denizi Araştırma Ödülleri sahiplerini buldu - Son Dakika Ekonomi


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