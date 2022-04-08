TÜDKİYEB Genel Başkanı Çelik: "Enstitü, küçükbaş hayvancılığın lokomotifi olan Van'a artı değer katacak" - Son Dakika
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TÜDKİYEB Genel Başkanı Çelik: "Enstitü, küçükbaş hayvancılığın lokomotifi olan Van'a artı değer katacak"

08.04.2022 09:39
TÜDKİYEB Genel Başkanı Çelik: "Enstitü, küçükbaş hayvancılığın lokomotifi olan Van'a artı değer katacak"

Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik, Van Tarımsal Araştırma Enstitüsünün kuruluş kararnamesine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik, Van Tarımsal Araştırma Enstitüsünün kuruluş kararnamesine ilişkin açıklamalarda bulundu.

TÜDKİYEB Genel Başkanı Çelik, 7 Nisan 2022 tarih ve 31802 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Bazı Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi"nde yer alan Van Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünün kuruluşuna ilişkin yaptığı açıklamada, "Karardan dolayı son derece mutluyum. Küçükbaş hayvancılığın lokomotifi ve merkezi konumunda ola Van'ımıza Araştırma Enstitüsü çok büyük faydalar sağlayacak. Enstitümüzün Van Gölü Havzası, Zap Havzası ve bölgedeki küçükbaş hayvan varlığımız ile mera imkanlarını daha fazla değerlendirmek üzere çok değerli çalışmalar yapacağına inanıyorum. Daha da önemlisi Van'da küçükbaş hayvancılığın çok daha iyi yerlere gelmesini sağlayacak araştırma ve eğitim çalışmalarına olan ihtiyaç da karşılanmış olacaktır. Yıllardır küçükbaş hayvan varlığımızda Türkiye birincisi olan Van'a böyle bir Enstitünün kurulması sektörümüzün yanında ülkemiz için de büyük bir kazanım olacaktır" ifadelerine yer verdi.

Çelik, Van Tarımsal Araştırma Enstitüsünün kuruluşunda başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas olmak üzere emeği geçenlere teşekkür ederek, hayırlı olması temennilerinde bulundu. - ANKARA

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Araştırma, Damızlık, Türkiye, Van, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi TÜDKİYEB Genel Başkanı Çelik: 'Enstitü, küçükbaş hayvancılığın lokomotifi olan Van'a artı değer katacak' - Son Dakika


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