Tufanbeyli'de üreticilere bakliyat tohumu dağıtıldı - Son Dakika
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Tufanbeyli'de üreticilere bakliyat tohumu dağıtıldı

08.04.2022 14:19
Tufanbeyli'de üreticilere bakliyat tohumu dağıtıldı

Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde üretimi desteklemek amacıyla çiftçilere 4 bin 500 kilogram bakliyat tohumu dağıtıldı.

Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde üretimi desteklemek amacıyla çiftçilere 4 bin 500 kilogram bakliyat tohumu dağıtıldı.

Tufanbeyli Belediyesi, Çukurova Kalkınma Ajansı ve Enerjisa işbirliği ile yürütülen "Bakliyat paketleme projesi" kapsamında

50 çiftçiye üretimi desteklemek için fasulye, nohut, barbunya tohumu dağıtıldı.

Tufanbeyli Belediye Başkanı Remzi Ergü, 50 çiftçiye 2000 kilogram beyaz fasulye, 1500 kilogram nohut, 1000 kilogram barbunya tohumu dağıttıklarını üreticiyi her zaman destekleyeceklerini söyledi. söyledi. - ADANA

Tufanbeyli'de üreticilere bakliyat tohumu dağıtıldı
Tufanbeyli'de üreticilere bakliyat tohumu dağıtıldı
Tufanbeyli'de üreticilere bakliyat tohumu dağıtıldı

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Tufanbeyli, Enerjisa, Çukurova, Adana, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Tufanbeyli'de üreticilere bakliyat tohumu dağıtıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Tufanbeyli'de üreticilere bakliyat tohumu dağıtıldı - Son Dakika
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