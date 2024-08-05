TÜFE'de Eğitim Grubunda Yıllık En Yüksek Artış

Tüketici Fiyat Endeksi'nde (TÜFE) yer alan ana harcama gruplarında, temmuzda, yıllık bazda en yüksek artış yüzde 104,5 ile eğitim grubunda oldu.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, TÜFE'de temmuzda bir önceki aya oranla yüzde 3,23, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 28,76, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 61,78 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 65,93 artış gerçekleşti.
Ana harcama grupları itibarıyla temmuzda bir önceki aya göre en çok azalan ana grup, eksi yüzde 2,58 ile giyim ve ayakkabı oldu. Temmuzda aylık bazda artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 8,08 ile konut olarak hesaplandı.
Yıllık değişimler
Temmuzda geçen yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup, yüzde 39,57 ile giyim ve ayakkabı oldu. Buna karşılık, geçen yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 104,5 ile eğitim olarak belirlendi.
Endekste kapsanan 143 temel başlıktan 24'ünün endeksinde düşüş gerçekleşirken, 4 temel başlığın endeksinde değişim olmadı, 115 temel başlığın endeksinde ise artış görüldü.
Sektörlere ve alt gruplara göre aylık ve yıllık değişimler (yüzde) şöyle:
|Kapsam
|Aylık
|Yıllık
|TÜFE
|3,23
|61,78
|Gıda ve alkolsüz içecekler
|1,83
|58,91
|Alkollü içecekler ve tütün
|5,84
|59,88
|Giyim ve ayakkabı
|-2,58
|39,57
|Konut
|8,08
|98,48
|Ev eşyası
|1,68
|56,58
|Sağlık
|3,74
|63,02
|Ulaştırma
|3,82
|46,07
|Haberleşme
|3,21
|47,96
|Eğlence ve kültür
|2,07
|54,82
|Eğitim
|1,38
|104,5
|Lokanta ve oteller
|3,33
|76,04
|Çeşitli mal ve hizmetler
|2,94
|55,58
İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'deki değişim, temmuzda bir önceki aya göre yüzde 2,47, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 28,48, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 60,31 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 68,37 olarak gerçekleşti.
Özel kapsamlı tüketici fiyatları endeksi göstergelerine bakıldığında temmuzda aylık bazda en az yükseliş, yüzde 2,45 ile "enerji, gıda ve alkolsüz içecekler, alkollü içkiler ile tütün ürünleri ve altın hariç TÜFE" göstergesinde oldu.
Yıllık bazda en yüksek artış ise yüzde 63,74 ile "mevsimlik ürünler hariç TÜFE" göstergesinde kaydedildi.
Özel kapsamlı TÜFE göstergeleri (yüzde) şöyle:
|Kapsam
|Aylık
|Yıllık
|Mevsimlik ürünler hariç TÜFE
|3,64
|63,74
|İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE
|2,47
|60,31
|Enerji, gıda ve alkolsüz içecekler, alkollü içkiler ile tütün ürünleri ve altın hariç TÜFE
|2,45
|60,23
|İşlenmemiş gıda, alkollü içecekler ve tütün ürünleri hariç TÜFE
|3,42
|62,57
|Alkollü içecekler ve tütün hariç TÜFE
|3,13
|61,85
|Yönetilen-yönlendirilen fiyatlar hariç TÜFE
|2,56
|???????59,52
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