TÜFE'de Eğitim Grubunda Yıllık En Yüksek Artış - Son Dakika
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Ekonomi

TÜFE'de Eğitim Grubunda Yıllık En Yüksek Artış

Tüketici Fiyat Endeksi'nde (TÜFE) yer alan ana harcama gruplarında, temmuzda, yıllık bazda en yüksek artış yüzde 104,5 ile eğitim grubunda oldu.

05.08.2024 10:36
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Tüketici Fiyat Endeksi'nde (TÜFE) yer alan ana harcama gruplarında, temmuzda, yıllık bazda en yüksek artış yüzde 104,5 ile eğitim grubunda oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, TÜFE'de temmuzda bir önceki aya oranla yüzde 3,23, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 28,76, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 61,78 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 65,93 artış gerçekleşti.

Ana harcama grupları itibarıyla temmuzda bir önceki aya göre en çok azalan ana grup, eksi yüzde 2,58 ile giyim ve ayakkabı oldu. Temmuzda aylık bazda artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 8,08 ile konut olarak hesaplandı.

Yıllık değişimler

Temmuzda geçen yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup, yüzde 39,57 ile giyim ve ayakkabı oldu. Buna karşılık, geçen yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 104,5 ile eğitim olarak belirlendi.

Endekste kapsanan 143 temel başlıktan 24'ünün endeksinde düşüş gerçekleşirken, 4 temel başlığın endeksinde değişim olmadı, 115 temel başlığın endeksinde ise artış görüldü.

Sektörlere ve alt gruplara göre aylık ve yıllık değişimler (yüzde) şöyle:

KapsamAylıkYıllık
TÜFE3,2361,78
Gıda ve alkolsüz içecekler1,8358,91
Alkollü içecekler ve tütün5,8459,88
Giyim ve ayakkabı-2,5839,57
Konut8,0898,48
Ev eşyası1,6856,58
Sağlık3,7463,02
Ulaştırma3,8246,07
Haberleşme3,2147,96
Eğlence ve kültür2,0754,82
Eğitim1,38104,5
Lokanta ve oteller3,3376,04
Çeşitli mal ve hizmetler2,9455,58
- Özel kapsamlı TÜFE göstergeleri

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'deki değişim, temmuzda bir önceki aya göre yüzde 2,47, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 28,48, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 60,31 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 68,37 olarak gerçekleşti.

Özel kapsamlı tüketici fiyatları endeksi göstergelerine bakıldığında temmuzda aylık bazda en az yükseliş, yüzde 2,45 ile "enerji, gıda ve alkolsüz içecekler, alkollü içkiler ile tütün ürünleri ve altın hariç TÜFE" göstergesinde oldu.

Yıllık bazda en yüksek artış ise yüzde 63,74 ile "mevsimlik ürünler hariç TÜFE" göstergesinde kaydedildi.

Özel kapsamlı TÜFE göstergeleri (yüzde) şöyle:

Kapsam

AylıkYıllık
Mevsimlik ürünler hariç TÜFE3,6463,74
İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE2,4760,31
Enerji, gıda ve alkolsüz içecekler, alkollü içkiler ile tütün ürünleri ve altın hariç TÜFE2,4560,23
İşlenmemiş gıda, alkollü içecekler ve tütün ürünleri hariç TÜFE3,4262,57
Alkollü içecekler ve tütün hariç TÜFE3,1361,85
Yönetilen-yönlendirilen fiyatlar hariç TÜFE2,56???????59,52
(Bitti)

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi TÜFE'de Eğitim Grubunda Yıllık En Yüksek Artış - Son Dakika

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