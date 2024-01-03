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TÜFE'de Lokanta ve Oteller Grubunda Yıllık Artış Yüzde 93,24 - Son Dakika
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TÜFE'de Lokanta ve Oteller Grubunda Yıllık Artış Yüzde 93,24

Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine göre, Tüketici Fiyat Endeksi'nde (TÜFE) Aralık 2023'te lokanta ve oteller grubunda yıllık bazda en yüksek artış yüzde 93,24 olarak gerçekleşti. Ayrıca, TÜFE'de bir önceki aya göre yüzde 2,93, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 64,77 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 53,86 artış kaydedildi. Giyim ve ayakkabı grubu ise bir önceki aya göre en az artış gösteren ana grup oldu. Aylık bazda ise eğlence ve kültür grubunda en yüksek artış görüldü.

TÜFE\'de Lokanta ve Oteller Grubunda Yıllık Artış Yüzde 93,24
03.01.2024 - 10:49,
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Tüketici Fiyat Endeksi'nde (TÜFE) yer alan ana harcama gruplarında Aralık 2023'te yıllık bazda en yüksek artış yüzde 93,24 ile lokanta ve otellerde grubunda oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, TÜFE'de, Aralık 2023'te bir önceki aya göre yüzde 2,93, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 64,77 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 53,86 artış gerçekleşti.

Ana harcama grupları itibarıyla Aralık 2023'te bir önceki aya göre en az artış gösteren ana grup yüzde 1,33 ile giyim ve ayakkabı oldu. Aralıkta aylık bazda artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 5,30 ile eğlence ve kültür olarak belirlendi.

Yıllık değişimler

Bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup yüzde 40,39 ile konut olarak kayıtlara geçti. Bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 93,24 ile lokanta ve oteller olarak tespit edildi.

Endekste kapsanan 143 temel başlıktan 20'sinin endeksinde düşüş gerçekleşirken, 11 temel başlığın endeksinde değişim olmadı. 112 temel başlığın endeksinde ise artış gerçekleşti.

Sektörlere ve alt gruplara göre aylık ve yıllık değişimler şöyle:

KapsamAylıkYıllık
Gıda ve alkolsüz içecekler4,8172,01
Alkollü içecekler ve tütün0,0171,26
Giyim ve ayakkabı-1,3340,74
Konut4,9740,39
Ev eşyası3,6558,46
Sağlık4,4479,59
Ulaştırma-0,14

77,14
Haberleşme3,0751,02
Eğlence ve kültür5,3061,26
Eğitim0,5182,06
Lokanta ve oteller2,8193,24
Çeşitli mal ve hizmetler1,8958,97
- Özel kapsamlı TÜFE göstergeleri

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'deki değişim Aralık 2023'te bir önceki aya göre yüzde 2,39, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 68,02 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 58,58 olarak gerçekleşti.

Özel kapsamlı tüketici fiyatları endeksi göstergelerine bakıldığında, Aralık 2023'te aylık bazda en az yükseliş yüzde 2,31 ile "Enerji, gıda ve alkolsüz içecekler, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE" göstergesinde oldu.

Yıllık bazda da en yüksek artış yüzde 70,64 ile "Enerji, gıda ve alkolsüz içecekler, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE" göstergesinde kaydedildi.

Özel kapsamlı TÜFE göstergeleri şöyle:

KapsamAylıkYıllık
Mevsimlik ürünler hariç TÜFE2,8065,68
İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE2,3968,02
Enerji, gıda ve alkolsüz içecekler, alkollü içkiler ile tütün ürünleri ve altın hariç TÜFE2,3170,64
İşlenmemiş gıda, alkollü içecekler ve tütün ürünleri hariç TÜFE2,4561,20
Alkollü içecekler ve tütün hariç TÜFE3,0464,53
Yönetilen-yönlendirilen fiyatlar hariç TÜFE2,7770,12
(Bitti)

Kaynak: AA
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Son Dakika Ekonomi TÜFE'de Lokanta ve Oteller Grubunda Yıllık Artış Yüzde 93,24 - Son Dakika


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