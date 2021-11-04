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TÜGİAD Başkanı Nilüfer Çevikel: "Üretmemiz için sanayicilerin ve gençlerin desteklenmesi gerekiyor" - Son Dakika

TÜGİAD Başkanı Nilüfer Çevikel: "Üretmemiz için sanayicilerin ve gençlerin desteklenmesi gerekiyor"

04.11.2021 22:27

TÜGİAD Başkanı Nilüfer Çevikel: "Üretmemiz için sanayicilerin ve gençlerin desteklenmesi gerekiyor" "Teknoloji ithal eden bir ülkeyiz.

TÜGİAD Başkanı Nilüfer Çevikel: "Üretmemiz için sanayicilerin ve gençlerin desteklenmesi gerekiyor"

"Teknoloji ithal eden bir ülkeyiz. Artık teknoloji üretmemiz gerekiyor"

TÜGİAD Bursa Şube Başkanı Ahmet Parseker: "Döviz kurlarının iş dünyasında yaşattığı tedirginliği kırmak ve küresel ticarette sesimizi daha güçlü çıkarmak için üretimimizi artırmaktan başka yolumuz yok"

"Ekonomimiz ne kadar güçlenirse Türk lirasına olan güven de aynı oranda artacaktır"

BURSA - Türkiye Genç İş İnsanları Derneği Bursa Şubesi'nin düzenlediği 'Tecrübeler Konuşuyor' panelinde Türkiye ve dünya ekonomisinde yaşanan gelişmeler konuşuldu. Amerikan Merkez Bankası FED Eski Araştırma Direktörü, Stratejik Yönetim Danışmanı Erkin Şahinöz, tecrübelerini TÜGİAD üyeleriyle paylaştı. Üretmek için sanayicilerin ve gençlerin desteklenmesi gerektiğini ifade eden TÜGİAD Başkanı Nilüfer Çevikel, "Teknoloji ithal eden bir ülkeyiz. Artık teknoloji üretmemiz gerekiyor" dedi.

İş zekası geliştirme faktörleri, kripto dünyasındaki gelişmeler ve yatırım temaları, Türkiye ve dünya ekonomisinde yeni düzen konularının ele alındığı panelde konuşan TÜGİAD Genel Başkanı Çevikel, üretim hacmini artırmak için sanayicilerin önündeki engellerin kalkması gerektiğini altını çizdi. Çevikel, "TÜGİAD ve ülke olarak oldukça hareketli günler yaşıyoruz. Dünyada ve Türkiye'de yaşanan gelişmeleri yakından takip ederek endişelerimizi dile getiriyoruz. Türkiye'nin birkaç yıl sonrası için hepimiz adına güzel olacağına inanıyorum. Şu anda en büyük sorunumuz şüphesiz üretimde yaşanan maliyet artışlarıdır. Her şeyden önce üretmemiz gerekiyor. Üretmemiz içinde bizlerin, sanayicilerin ve gençlerin desteklenmesi gerekiyor. Diğer yandan acil bir şekilde hukuk reformunun ve sanayicilere verilebilecek teşviklerin hayata geçirilmesi en büyük arzumuzdur. Türkiye, teknoloji ithal eden bir ülke konumundan üretici konumuna geçmesi gerekiyor. Bu anlamda TÜGİAD olarak görev ve bilincimizin farkında olarak TÜGİAD Genel Merkezimizle birlikte 'Domino Venture' fonumuzu oluşturduk. Böylesine uluslararası bir projeyi ilk defa hayata geçirmenin de mutluluğunu yaşıyoruz. 20 milyon Euro'luk bir fon oluşturuldu. Bu fonu Türk girişimcilerine ve teknoloji yatırımlarına harcayacağız. Bu sadece TÜGİAD üyeleri için değil Türk gençliği için çok önemli bir proje. Ülkemizin geleceği için bir diğer önemli konu ise startup konusu, bu konu gerçekten çok önem verilmesi gereken bir konudur" dedi.

TÜGİAD'ın ilk kadın genel başkanı olan Nilüfer Çevikel, TÜGİAD'ın kadın üye sayısı artırma yoluna gittiğini ifade etti. Çevikel, "Bu konuda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Türkiye kadın temsili sıralamasında G-20 ülkeleri içerisinde Kanada ve Fransa'dan sonra 3. sıraya yükseldi. Bu hepimizin başarısı. Bu da bizim ulusal anlamdaki başarımız oldu. TÜGİAD hızla yurt dışında uluslararası temsil kabiliyetini artırarak devam edecek. İklim değişikliğiyle mücadele, sera gazı emisyonlarının azaltılması, yenilenebilir enerji kullanımı gibi başlıklar başta olmak üzere çevresel ve sosyal sürdürülebilirlik konularına TÜGİAD olarak dikkat çekmeye devam edeceğiz. Bu anlamda su ayak izini ilk defa dile getirmiş Sivil Toplum Kuruluşuyuz. İklim değişikliği oldukça önemli, ilerleyen günlerde bu konuyla ilgili projelerimizi paylaşacağız" şeklinde konuştu.

TÜGİAD Bursa Şube Başkanı Ahmet Parseker ise, "Üretimimizi artırmaktan başka yolumuz yok. Bu anlamda ekonomimiz ne kadar güçlenirse Türk Lirasına olan güven de aynı oranda artacaktır. Türk lirasına olan güveni artırmalıyız. Küresel ticarette dengelerin çok hızlı değiştiği bir dönemdeyiz. Enflasyonla mücadele konusunda devletimizin attığı adımları yakından takip ediyoruz. Üretiminin tüm paydaşlarına yansıyan maliyet artışları, üretici ve tüketicinin yükünü artırmaktadır. Bu anlamda, başta enflasyonla mücadele olmak üzere köklü ve kalıcı adımların atılması, iş dünyasının en büyük beklentisidir. Döviz kurlarındaki öngörülemez artışlar, iş dünyasında tedirginlikleri de beraberinde getirmektedir. Panik ve tedirginlik havasını dağıtacak, dövizdeki kırılganlığın önüne geçecek, yatırıma ve üretime teşvik edecek hamleler için hızlı bir şekilde harekete geçilmelidir. Döviz kurlarında yaşanan artışlar toplumun her kesiminden herkesi doğrudan veya dolaylı olarak etkiliyor. Döviz kurlarının iş dünyasında yaşattığı tedirginliği kırmak ve küresel ticarette sesimizi daha güçlü çıkarmak için üretimimizi artırmaktan başka yolumuz yok. Bu anlamda ekonomimiz ne kadar güçlenirse Türk Lirası'na olan güven de aynı oranda artacaktır. Türk Lirası'na olan güveni artırmalıyız. Bu sebeple sanayicimize yol gösterici adımlar, iş hacmini artıracak girişimler ve teşviklerin bu kritik dönemde büyük önem arz etiğinin altını bir kez daha çizmek istiyorum. Bizler, üretimin paydaşları olarak tüm zor süreçlerde ara vermeden üretmeye devam ettik. Bundan sonra da mücadelemiz devam edecek. Tüm zorlu süreçlerde ayakta durmayı başarabilen Türkiye ekonomisi, ekonomideki birtakım belirsizliklerin giderilmesiyle birlikte sağlam adımlarla hedeflerine ilerlemeye devam edecektir" diye konuştu.

Stratejik Yönetim Danışmanı Erkin Şahinöz TÜGİAD üyeleriyle buluştuğu programda, iş zekası geliştirme faktörleri, kripto dünyasındaki gelişmeler ve yatırım temaları, Türkiye ve dünya ekonomisinde yeni düzen konuları başta olmak üzere Türkiye'de ve dünyada yaşanan ekonomik gelişmeleri anlattı. Şahinöz, değişen ekonomik düzen ile ilgili açıklamalarda bulunarak kripto dünyası ile ilgili tecrübelerini paylaştı. Şahinöz program sonunda TÜGİAD üyelerinin sorularını yanıtladı.

Program sonunda Erkin Şahinöz'e teşekkür plaketini Ahmet Parseker takdim ederken TÜGİAD'ın yeni üyelerine üyelik rozetleri Genel Başkan Çevikel tarafından takıldı.

TÜGİAD Başkanı Nilüfer Çevikel: Üretmemiz için sanayicilerin ve gençlerin desteklenmesi gerekiyor
TÜGİAD Başkanı Nilüfer Çevikel: Üretmemiz için sanayicilerin ve gençlerin desteklenmesi gerekiyor
TÜGİAD Başkanı Nilüfer Çevikel: Üretmemiz için sanayicilerin ve gençlerin desteklenmesi gerekiyor
TÜGİAD Başkanı Nilüfer Çevikel: Üretmemiz için sanayicilerin ve gençlerin desteklenmesi gerekiyor

Togo Cumhuriyeti, Türkiye, Döviz, Türk, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi TÜGİAD Başkanı Nilüfer Çevikel: 'Üretmemiz için sanayicilerin ve gençlerin desteklenmesi gerekiyor' - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: TÜGİAD Başkanı Nilüfer Çevikel: "Üretmemiz için sanayicilerin ve gençlerin desteklenmesi gerekiyor" - Son Dakika
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