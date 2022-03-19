TÜGİAD Genel Başkanı Çevikel, Girişimcilik Zirvesi 2022'de konuştu Açıklaması - Son Dakika
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TÜGİAD Genel Başkanı Çevikel, Girişimcilik Zirvesi 2022'de konuştu Açıklaması

19.03.2022 14:08
TÜGİAD Genel Başkanı Çevikel, Girişimcilik Zirvesi 2022'de konuştu Açıklaması

Türkiye Genç İş İnsanları Derneği (TÜGİAD) Genel Başkanı Nilüfer Çevikel, "Teknoloji ithal etmek yerine, teknoloji üretmeliyiz.

Türkiye Genç İş İnsanları Derneği (TÜGİAD) Genel Başkanı Nilüfer Çevikel, "Teknoloji ithal etmek yerine, teknoloji üretmeliyiz. Bu nedenle teknoloji yatırımlarına destek veriyoruz. Ülkemizde bunu başarabilecek çok sayıda gencimiz ve girişimcimiz var." ifadesini kullandı.

Bursa Ticaret Borsası'ndan yapılan açıklamaya göre, borsanın konferans salonunda, Bursa Teknik Üniversitesi (BUÜ) Girişimcilik ve Organizasyon Topluluğu iş birliğiyle düzenlenen "Girişimcilik Zirvesi 2022" başladı.

Zirvede konuşan Çevikel, başarılı bir girişimin temelinde teknoloji ve dijitalleşme olduğunu, iyi bir girişimcinin öncelikle gelişen teknoloji ve ortaya çıkan yeni dünya düzenine uyum sağlaması gerektiğini belirtti.

Türkiye'de son zamanlarda özellikle yazılım, bilişim ve e-ticarette önemli gelişmeler yaşandığını aktaran Çevikel, "Teknolojide gelişsek de teknoloji ithal eden bir ülkeyiz. Teknoloji ithal etmek yerine, teknoloji üretmeliyiz. Bu nedenle teknoloji yatırımlarına destek veriyoruz. Ülkemizde bunu başarabilecek çok sayıda gencimiz ve girişimcimiz var." ifadesini kullandı.

Çevikel, Türkiye'nin teknolojide öncü olmasının gençlerle mümkün olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"TÜGİAD olarak, genç girişimcilere destek olmak adına Hollanda merkezli bir fon kurarak, Türkiye'de bir ilki hayata geçirdik. Kurduğumuz bu merkezle yurt dışından getirdiğimiz fonları, kuluçka merkezlerindeki genç girişimcilere ve start-up'lara destek için kullanmayı hedefliyoruz. Gençleri destekleyecek fonlar oluşturulmaz, melek yatırım ağları kurulmazsa başarıya ulaşılamaz. Teknoloji üretmek, bu alanda dünyada öne çıkmak istiyorsak tek çıkış yolu, budur."

Gelişen teknoloji sayesinde artık 100 yıllık bir şirketle henüz yeni kurulmuş bir start-up arasında hiçbir fark kalmadığını ifade eden Çevikel, girişimci olmak isteyen gençlere tavsiyelerde bulundu.

Çevikel sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hiçbir zaman kötüyü umut ederek, iyi bir şeyle karşılaşamazsınız. Asla motivasyonunuzu düşürmeyin ve enerjisi yüksek, hayattan umudu olan insanlarla bir arada olun. En önemlisi de dünyayı takip edin. Artık teknolojiyi iyi kullanan, yazılımı iyi yapanların öne geçtiği bir dünyada yaşıyoruz. O yüzden teknoloji yatırımlarına, dijitale, yeşil dönüşüme ve bilhassa yazılıma önem verin."

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Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi TÜGİAD Genel Başkanı Çevikel, Girişimcilik Zirvesi 2022'de konuştu Açıklaması - Son Dakika


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