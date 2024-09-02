TÜİK, 2023 Yılı GSYH Verilerini Açıkladı

Ekonomi

(ANKARA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) yıllık gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) verilerini açıkladı. GSYH 2023 yılında yüzde 5,1 arttı.

TÜİK, 2023 yılının ve GSYH verilerini yayımladı. TÜİK'e göre, yıllık verilere dayalı olarak hesaplanan bağımsız yıllık gayrisafi yurt içi hasıla, zincirlenmiş hacim endeksiyle 2023 yılında bir önceki yıla göre yüzde 5,1 arttı.

Üretim yöntemine göre cari fiyatlarla GSYH, 2023 yılında bir önceki yıla göre yüzde 76,8 artarak 26 trilyon 545 milyar 722 milyon lira oldu.

Gayrisafi yurt içi hasılada en yüksek payı 2023 yılında yüzde 19,5 ile imalat sanayi aldı. İmalatı, yüzde 13,9 ile toptan ve perakende ticaret, motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin onarımı ve yüzde 9,5 ile ulaştırma ve depolama sektörü izledi.

Kişi başına gayrisafi yurt içi hasıla 2023 yılında 311 bin 109 lira

TÜİK raporuna göre kişi başına GSYH, 2023 yılında cari fiyatlarla 311 bin 109 lira, ABD doları cinsinden 13 bin 243 dolar oldu. Yerleşik hanehalkı nihai tüketim harcamaları 2023 yılında bir önceki yıla göre yüzde 13,6 arttı

TÜİK'e göre yerleşik hanehalkı nihai tüketim harcamaları 2023 yılında bir önceki yıl zincirlenmiş hacim endeksine göre yüzde 13,6 arttı. Yerleşik hanehalkı nihai tüketim harcamalarının cari değerlerle GSYH içindeki payının yüzde 59,1 olduğu görüldü. Hanehalkı harcamalarında en yüksek payı alan harcama grupları sırasıyla, yüzde 22,8 ile gıda ve alkolsüz içecekler, yüzde 19,7 ile ulaştırma ve yüzde 11,1 ile konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlar oldu.

Devletin nihai tüketim harcamaları 2023 yılında bir önceki yıla göre yüzde 2,4 arttı

Devletin nihai tüketim harcamalarının GSYH içindeki payı 2023 yılında yüzde 13,1 olurken, gayrisafi sabit sermaye oluşumunun payının yüzde 31,9 olduğu görüldü. Bir önceki yıl zincirlenmiş hacim endeksine göre, devletin nihai tüketim harcamaları yüzde 2,4 artarken, gayrisafi sabit sermaye oluşumu ise yüzde 8,4 arttı.

Mal ve hizmet ihracatı 2023 yılında yüzde 2,8 azalırken ithalatı yüzde 11,8 arttı

Mal ve hizmet ihracatı 2023 yılında zincirlenmiş hacim endeksi olarak yüzde 2,8 azalırken ithalatı ise yüzde 11,8 arttı. Harcama yöntemine göre cari GSYH ana bileşenleri içerisinde toplam mal ve hizmet ihracatının payı yüzde 31,9, ithalatın payı ise yüzde 34,4 oldu.

İşgücü ödemeleri 2023 yılında yüzde 116,7 arttı

Gelir yöntemiyle gayrisafi yurt içi hasıla hesaplamalarına göre işgücü ödemeleri, 2023 yılında bir önceki yıla göre yüzde 116,7 artarken, brüt işletme artığı/karma gelir yüzde 62,3 arttı.

İşgücü ödemelerinin gayrisafi katma değer içindeki payı yüzde 32,5 oldu

İşgücüne yapılan ödemelerin cari gayrisafi katma değer içindeki payı 2022 yılında yüzde 26,3 iken bu oran 2023 yılında yüzde 32,5 oldu. Net işletme artığı/karma gelirin payı ise 2022 yılında yüzde 53,7 iken 2023 yılında yüzde 47,0 oldu.