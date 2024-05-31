TÜİK, 2024\'ün 1. çeyrek GSYH verilerini açıkladı

Ekonomi

(ANKARA)- Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Dönemsel Gayrisafi Yurtiçi Hasıla 1. Çeyrek: Ocak-Mart, 2024 verilerini açıkladı. Buna göre, üretim yöntemiyle GSYH tahmini, cari fiyatlarla 2023'ün aynı çeyreğine göre yüzde 90 artarak 8 trilyon 822 milyar 248 milyon TL oldu. GSYH'nin birinci çeyrek değeri cari fiyatlarla ABD doları bazında ise 285 milyar 572 milyon olarak gerçekleşti.

TÜİK'e göre, 2024'ün birinci çeyreğinde bir önceki yıla göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak, inşaat sektörü toplam katma değeri yüzde 11,1, bilgi ve iletişim faaliyetleri yüzde 5,5, mesleki, idari ve destek hizmet faaliyetleri yüzde 5, sanayi yüzde 4,9, tarım yüzde 4,6, hizmetler yüzde 4,3, kamu yönetimi, eğitim, insan sağlığı ve sosyal hizmet faaliyetleri yüzde 3,3, diğer hizmet faaliyetleri yüzde 2,8, gayrimenkul faaliyetleri yüzde 2,5 ve finans ve sigorta faaliyetleri yüzde 2 arttı.

"Mevsim ve takvim endeksinden arındırılmış hacim endeksi yüzde 2,4 arttı"

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış GSYH zincirlenmiş hacim endeksi, bir önceki çeyreğe göre yüzde 2,4, takvim etkisinden arındırılmış GSYH zincirlenmiş hacim endeksi de yüzde 5,8 artış gösterdi.

"GSYH tahmini ilk çeyrekte yüzde 90 arttı"

Üretim yöntemiyle GSYH tahmini, cari fiyatlarla bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 90 artarak 8 trilyon 822 milyar 248 milyon TL oldu. GSYH'nin birinci çeyrek değeri cari fiyatlarla ABD doları bazında 285 milyar 572 milyon olarak gerçekleşti.

"Yerleşik hanehalklarının nihai tüketim harcamaları 7,3 arttı"

Yerleşik hanehalklarının nihai tüketim harcamaları, zincirlenmiş hacim endeksi olarak yüzde 7,3, devletin nihai tüketim harcamaları yüzde 3,9, gayrisafi sabit sermaye oluşumu da yüzde 10,3 arttı. Mal ve hizmet ihracatı, zincirlenmiş hacim endeksi olarak yüzde 4 artarken, ithalatı yüzde 3,1 azaldı.

"İşgücü ödemeleri yüzde 108,4 arttı"

İşgücü ödemeleri yüzde 108,4, net işletme artığı/karma geliri yüzde 107,8 arttı. İşgücü ödemelerinin cari fiyatlarla Gayrisafi Katma Değer içerisindeki payı 2023'ün birinci çeyreğinde yüzde 37,8 iken, bu oran 2024'ün birinci çeyreğinde yüzde 42 oldu. Net işletme artığı/karma gelirin payı ise geçen yılın birinci çeyreğinde yüzde 40 iken, 2024 yılı birinci çeyreğinde yüzde 44,2 oldu.

(BİTTİ)