TÜİK açıkladı! Kıdem tazminatı tavanı belli oldu

TÜİK tarafından açıklanan aralık ayı enflasyonuyla sosyal yardımlara zam oranı ve kıdem tazminatı tavanı da belli oldu.

KIDEM TAZMİNATI TAVANI

İşçilerin kıdem tazminatı tavanı, memur maaş katsayısındaki artışla yükselecek. 2021'in ikinci yarısında tavan 8 bin 284 lira olarak uygulandı. 2022 için ise kıdem tazminatı 12 bin 976 liraya yükseldi.

SOSYAL YARDIMLAR

Memur maaşlarına yansıtılacak yüzde 5 zam ve enflasyon farkı; yaşlılara, engellilere, evde yakınına bakanlara ve hastalara ödenen destek ödemelerine yansıyacak. 65 yaş aylığı 1055 lira 85 kuruş, evde bakım desteği 2292 liraya çıkacak. Engelli aylıkları yüzde 40 arasında 842 liraya, yüzde 60'ta ise 1264 liraya yükselecek.