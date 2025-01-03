TÜİK Aralık 2024 Enflasyon Verilerini Açıkladı - Son Dakika
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Ekonomi

TÜİK Aralık 2024 Enflasyon Verilerini Açıkladı

TÜİK Aralık 2024 Enflasyon Verilerini Açıkladı

Türkiye İstatistik Kurumu, tüketici enflasyonunun Aralık 2024'te aylık %1,03, yıllık %44,38 olarak gerçekleştiğini duyurdu. Eğitim harcamaları %91,64 ile en yüksek artışı gösterdi.

03.01.2025 11:03  Güncelleme: 11:04
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TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK), tüketici enflasyonunun aralık ayında aylık yüzde 1,03, yıllık yüzde 44,38 olarak gerçekleştiğini açıkladı.

TÜİK, Aralık 2024 dönemine ilişkin enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre; tüketici fiyatları bir önceki aya göre yüzde 1,03, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 44,38 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 58,51 arttı. Bir önceki yılın aynı ayına göre tüketici fiyatları en az artış gösteren ana harcama grubu yüzde 25,88 ile ulaştırma oldu.

EN ÇOK EĞİTİM HARCAMALARI ARTTI

Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup yüzde 91,64 ile eğitim oldu. Bir önceki aya göre giyim ve ayakkabı harcamaları yüzde 0,67 azaldı. Buna karşılık, tüketici fiyatlarında bir önceki aya göre artışın en yüksek olduğu ana grup yüzde 2,78 ile ev eşyası oldu. Endekste kapsanan 143 temel başlıktan 19 temel başlığın endeksinde düşüş gerçekleşirken, 12 temel başlığın endeksinde değişim olmadı. 112 temel başlığın endeksinde artış gerçekleşti.

ÜRETİCİ FİYATLARI AYLIK YÜZDE 0,40 ARTTI

Yurt içi üretici fiyatları aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 0,40, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 28,52, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 28,52 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 41,10 arttı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Ekonomi TÜİK Aralık 2024 Enflasyon Verilerini Açıkladı - Son Dakika

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