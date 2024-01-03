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TÜİK: Aralık Ayında Tüketici Enflasyonu Yüzde 64,77 - Son Dakika
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TÜİK: Aralık Ayında Tüketici Enflasyonu Yüzde 64,77

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), aralık ayında tüketici enflasyonunun yıllık yüzde 64,77, aylık yüzde 2,93 olduğunu açıkladı. TÜFE'nin en az artış gösteren ana grup yüzde 40,39 ile konut fiyatları olurken, en yüksek artış yüzde 93,24 ile lokanta ve otellerde gerçekleşti. Üretici enflasyonu ise yıllık yüzde 44,22 olarak kaydedildi.

TÜİK: Aralık Ayında Tüketici Enflasyonu Yüzde 64,77
03.01.2024 - 10:22,
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TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK), aralık ayında tüketici enflasyonunun yıllık yüzde 64,77, aylık yüzde 2,93 olduğunu açıkladı.

TÜİK, Aralık 2023 dönemine ilişkin enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre; tüketici enflasyonuna işaret eden tüketici fiyat endeksi (TÜFE), aralıkta yıllık yüzde 64,77, aylık yüzde 2,93 arttı. 12 aylık ortalamaya göre ise yüzde 53,86 arttı. TÜFE'nin geçen ay yıllık yüzde 61,98, aylık yüzde 3,28 arttığı açıklanmıştı.

Aralık ayında yıllık en az artış gösteren ana grup yüzde 40,39 ile konut fiyatları olurken; artışın en yüksek olduğu ana grup yüzde 93,24 ile lokanta ve oteller oldu. Aylık bazda, giyim ve ayakkabı fiyatları yüzde 1,33 azaldı. Aralık ayında bir önceki aya göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 5,30 ile eğlence ve kültür oldu.

ÜRETİCİ ENFLASYONU YILLIK YÜZDE 44,22

Üretici enflasyonuna işaret eden yurt içi üretici fiyat endeksi de aralık ayında yıllık yüzde 44,22, aylık yüzde 1,14 artarken; 12 aylık ortalamalara göre yüzde 49,93 artış gösterdi.

Kaynak: DHA
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Türkiye İstatistik Kurumu, Aralık, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi TÜİK: Aralık Ayında Tüketici Enflasyonu Yüzde 64,77 - Son Dakika


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