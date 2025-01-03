TÜİK Aralık Enflasyon Verilerini Açıkladı - Son Dakika
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Ekonomi

TÜİK Aralık Enflasyon Verilerini Açıkladı

TÜİK, Aralık ayında TÜFE'nin yıllık %44,38, aylık %1,03 arttığını duyurdu. Eğitim %91,64 ile en yüksek artışı gösterdi.

03.01.2025 11:02
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(ANKARA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), aralık ayı enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) aylık yüzde 1,03 oranında artış gösterirken, yıllık enflasyon yüzde 44,38 oldu. Aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup yüzde 91,64 ile eğitim oldu.

TÜİK, aralık ayına ilişkin TÜFE verilerini açıkladı. TÜFE'deki değişim aralık ayında bir önceki aya göre, yüzde 1,03 artarken, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 44,38, on iki aylık ortalamalara göre yüzde 58,51 olarak gerçekleşti.

En yüksek artış yüzde 91,64 ile eğitim oldu

Bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup yüzde 25,88 ile ulaştırma oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 91,64 ile eğitim oldu.

Ana harcama grupları itibarıyla 2024 yılı aralık ayında bir önceki aya göre en çok azalan ana grup yüzde -0,67 ile giyim ve ayakkabı oldu. Buna karşılık, 2024 yılı aralık ayında bir önceki aya göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 2,78 ile ev eşyası oldu.

Özel kapsamlı TÜFE göstergesi yıllık yüzde 43,94 oldu

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'deki değişim, 2024 yılı aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 1,17, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 43,94, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 43,94 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 58,37 olarak gerçekleşti.

(SON)

Kaynak: ANKA

Ekonomi, Eğitim, Finans, Aralık, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi TÜİK Aralık Enflasyon Verilerini Açıkladı - Son Dakika

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