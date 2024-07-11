TÜİK Dış Ticaret Endeksleri Mayıs Ayı Verilerini Açıkladı - Son Dakika
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Ekonomi

TÜİK Dış Ticaret Endeksleri Mayıs Ayı Verilerini Açıkladı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Dış Ticaret Endeksleri mayıs ayı verilerini yayımladı. İhracat birim değer endeksi sabit kalırken, ihracat miktar endeksi yüzde 11,3 arttı. İthalat birim değer endeksi yüzde 1 artarken, ithalat miktar endeksi yüzde 11,2 azaldı. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış ihracat miktar endeksi yüzde 5,7 artarken, ithalat miktar endeksi yüzde 13,0 azaldı. Dış ticaret haddi ise 86,5 olarak gerçekleşti.

11.07.2024 10:38
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(ANKARA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Dış Ticaret Endeksleri mayıs ayı verilerini yayımladı. Buna göre ihracat birim değer endeksi mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre sabit kaldı. İhracat miktar endeksi ise bir önceki yılın ayı ayına göre yüzde 11,3 arttı.

TÜİK, Dış Ticaret Endeksleri mayıs ayı verilerini açıkladı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre gıda, içecek ve tütünde yüzde 2,7 arttı, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 4,7 azaldı, yakıtlarda ise yüzde 11,3 arttı, imalat sanayine bakıldığında ise (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 1,4 azaldı.

İhracat miktar endeksi yüzde 11,3 arttı

İhracat miktar endeksi mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 11,3 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre gıda, içecek ve tütünde yüzde 11,6 ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 10,6 yakıtlarda 13,3 imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) ise yüzde 10,3 arttı.

İthalat birim değer endeksi yüzde 1 arttı

İthalat birim değer endeksi mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,0 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 3,9 azalırken, yakıtlarda yüzde4,7 arttı. Ham madde verilerine bakıldığında ise yüzde 4,7 azaldı. İthalat miktar endeksi ise Mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 11,2 azaldı.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış ihracat miktar endeksi yüzde 5,7 arttı

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ihracat miktar endeksi; 2024 Nisan ayında 150,3 iken 2024 Mayıs ayında yüzde 5,7 oranında artarak 158,9 oldu. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise ihracat miktar endeksi; 2023 yılı Mayıs ayında 142,6 iken 2024 yılı Mayıs ayında yüzde 11,3 oranında artarak 158,6 oldu.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış ithalat miktar endeksi yüzde 13,0 azaldı

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ithalat miktar endeksi; 2024 Nisan ayında 135,7 iken 2024 Mayıs ayında yüzde 13,0 oranında azalarak 118,1 oldu. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise ithalat miktar endeksi; 2023 yılı Mayıs ayında 143,2 iken 2024 yılı Mayıs ayında yüzde 14,0 oranında azalarak 123,2 oldu.

Dış ticaret haddi 2024 yılı Mayıs ayında 86,5 olarak gerçekleşti

İhracat birim değer endeksinin ithalat birim değer endeksine bölünmesiyle hesaplanan ve 2023 yılı Mayıs ayında 87,3 olarak elde edilmiş olan dış ticaret haddi, 0,8 puan azalarak, 2024 yılı Mayıs ayında 86,5 oldu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Ekonomi TÜİK Dış Ticaret Endeksleri Mayıs Ayı Verilerini Açıkladı - Son Dakika

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