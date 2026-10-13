TÜİK'e göre dış ticaret haddi Ağustos'ta 4,3 puan azalarak 90'a düştü - Son Dakika
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TÜİK'e göre dış ticaret haddi Ağustos'ta 4,3 puan azalarak 90'a düştü

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TÜİK'in açıkladığı Ağustos ayı dış ticaret endekslerine göre dış ticaret haddi 2025 Ağustos'ta 94,3 iken 4,3 puan azalarak 2026 Ağustos'ta 90 oldu. İhracat birim değer endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 8,5, ithalat birim değer endeksi yüzde 13,7 arttı.

İhracat birim değer endeksinin ithalat birim değer endeksine bölünmesiyle hesaplanan ve 2025 yılı Ağustos ayında 94,3 olarak elde edilmiş olan dış ticaret haddi, 4,3 puan azalarak, 2026 yılı Ağustos ayında 90 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ağustos ayı Dış Ticaret Endeksleri verisini açıkladı. Buna göre, ihracat birim değer endeksi Ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 8,5 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre gıda, içecek ve tütünde yüzde 7,4 arttı, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 10,9 arttı, yakıtlarda yüzde 47,1 arttı, imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 5,1 arttı.

İhracat miktar endeksi yüzde 0,4 azaldı

İhracat miktar endeksi Ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0,4 azaldı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre gıda, içecek ve tütünde yüzde 1,9 arttı, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 19,3 arttı, yakıtlarda yüzde 20,0 azaldı, imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 4,5 azaldı.

İthalat birim değer endeksi yüzde 13,7 arttı

İthalat birim değer endeksi Ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 13,7 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 4,2 azaldı, yakıtlarda yüzde 35,9 arttı, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 12,5 arttı, imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 7,5 arttı.

İthalat miktar endeksi yüzde 2,8 azaldı

İthalat miktar endeksi Ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,8 azaldı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 36,2 arttı, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 8,3 arttı, yakıtlarda yüzde 1,6 azaldı, imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 0,5 azaldı.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış ihracat miktar endeksi yüzde 1,0 arttı

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ihracat miktar endeksi; 2026 Temmuz ayında 143,6 iken 2026 Ağustos ayında yüzde 1,0 oranında artarak 145,0 oldu. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise ihracat miktar endeksi; 2025 yılı Ağustos ayında 141,1 iken 2026 yılı Ağustos ayında yüzde 0,4 oranında azalarak 140,5 oldu.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış ithalat miktar endeksi yüzde 2,5 azaldı

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ithalat miktar endeksi; 2026 Temmuz ayında 114,6 iken 2026 Ağustos ayında yüzde 2,5 oranında azalarak 111,7 oldu. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise ithalat miktar endeksi; 2025 yılı Ağustos ayında 109,6 iken 2026 yılı Ağustos ayında yüzde 2,8 oranında azalarak 106,5 oldu.

Dış ticaret haddi 2026 yılı Ağustos ayında 90,0 olarak gerçekleşti

İhracat birim değer endeksinin ithalat birim değer endeksine bölünmesiyle hesaplanan ve 2025 yılı Ağustos ayında 94,3 olarak elde edilmiş olan dış ticaret haddi, 4,3 puan azalarak, 2026 yılı Ağustos ayında 90 oldu.

Kaynak: İHA
Türkiye İstatistik KurumuAğustosİhracatEkonomiSon Dakika

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SON DAKİKA: TÜİK'e göre dış ticaret haddi Ağustos'ta 4,3 puan azalarak 90'a düştü - Son Dakika
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