TÜİK'e göre hanelerde enerji tüketiminin yüzde 62,0'ı alan ısıtmada kullanıldı - Son Dakika
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TÜİK'e göre hanelerde enerji tüketiminin yüzde 62,0'ı alan ısıtmada kullanıldı

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TÜİK, 2025 Hanehalkı Nihai Enerji Tüketim İstatistikleri'ni açıkladı. Hanelerin toplam nihai enerji tüketimi 1 milyon 382 bin 611 terajul olurken, tüketimin yüzde 62,0'ı alan ısıtma amacıyla yapıldı ve doğal gaz yüzde 52,1 ile ilk sırada yer aldı.

2025 yılında hanelerin toplam nihai enerji tüketimi 1 milyon 382 bin 611 terajul olarak gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 yılı Hanehalkı Nihai Enerji Tüketim İstatistikleri'ni açıkladı. Hanehalkı Nihai Enerji Tüketim Araştırması sonuçlarına göre; 2025 yılında hanelerin toplam nihai enerji tüketimi 1 milyon 382 bin 611 terajul olarak gerçekleşti. Hanelerde tüketilen enerji kaynaklarının paylarına göre, nihai enerji tüketiminde yüzde 52,1 ile doğal gaz, yüzde 19,3 ile elektrik ve yüzde 13,3 ile katı biyokütle en çok tüketilen enerji kaynakları oldu.

Hanelerde tüketilen toplam nihai enerjinin yüzde 62,0'ı alan ısıtma amacıyla tüketildi

Hanehalkı toplam nihai enerji tüketimi, kullanım amacına göre incelendiğinde; 2025 yılında alan ısıtma amaçlı tüketim, toplam tüketimin yüzde 62,0'ını oluşturdu. Alan ısıtmadan sonra, sırasıyla aydınlatma ve elektrikli ev aletleri kullanımı yüzde 16,0 ile ikinci sırayı, su ısıtma ise yüzde 12,7 ile üçüncü sırayı aldı. Pişirme amaçlı tüketim, toplam tüketimin yüzde 8,2'si olurken, alan soğutma ve diğer amaçlı tüketimlerin payı ise yüzde 1,0 olarak gerçekleşti.

Doğal gaz en çok alan ısıtma, elektrik ise aydınlatma ve elektrikli ev aletlerinde tüketildi

Hanelerde en çok tüketilen enerji türü olan doğal gazın yüzde 74,2'si alan ısıtma, yüzde 16,0'ı su ısıtma, yüzde 9,8'i ise pişirme amaçlı tüketildi. Elektrikte ise kullanım amacına göre aydınlatma ve elektrikli ev aletlerinde kullanım yüzde 83,0 ile ilk sırayı alırken, alan soğutmanın payı yüzde 5,3 ve su ısıtmanın payı ise yüzde 4,5 olarak gerçekleşti.

Doğal gaz alan ısıtma, su ısıtma ve yemek pişirmede en çok tüketilen enerji kaynağı oldu

Hanelerde alan ısıtma, su ısıtma ve yemek pişirme amacıyla en çok doğal gaz tüketildi. Doğal gazın alan ısıtmadaki payı yüzde 62,3 olurken, doğal gazı sırasıyla yüzde 20,0 ile katı biyokütle ve yüzde 16,1 ile kömür izledi. Su ısıtma yüzde 65,5 ile doğal gaz kullanımından sonra en çok yüzde 20,5 ile güneş enerjisi kullanıldı. Pişirmede ise yüzde 62,6 ile doğal gazın ardından, petrol ürünleri yüzde 20,1 ile en çok tüketilen enerji kaynağı oldu.

Kaynak: İHA
Türkiye İstatistik KurumuEkonomiEnerjiÇevreYaşamSon Dakika

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