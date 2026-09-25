TÜİK'e göre mali aracı kuruluşlarda ortalama çalışan sayısı 360 bin 745'e çıktı

Mali aracı kuruluşlar sektöründe 2025 yılında 22 bin 113 girişim faaliyette bulundu. Finansal hizmet faaliyetlerinde 273 girişim, sigorta, reasürans ve emeklilik fonlarında 74 girişim, finansal hizmetler ile sigorta faaliyetleri için yardımcı faaliyetlerde ise 21 bin 766 girişim faaliyet gösterdi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 yılı Mali Aracı Kuruluş İstatistikleri'ni açıkladı.Mali aracı kuruluşlar sektöründe 2025 yılında 22 bin 113 girişim faaliyette bulundu. Finansal hizmet faaliyetlerinde 273 girişim, sigorta, reasürans ve emeklilik fonlarında 74 girişim, finansal hizmetler ile sigorta faaliyetleri için yardımcı faaliyetlerde ise 21 bin 766 girişim faaliyet gösterdi. Faktör maliyetiyle katma değer 2 trilyon 993 milyar TL, üretim değeri ise 4 trilyon 610 milyar TL olarak gerçekleşti.

Mali aracı kuruluşlarda toplam katma değerin yüzde 80,0'ı finansal hizmet faaliyetlerinde, yüzde 11,1'i sigorta, reasürans ve emeklilik fonları faaliyetlerinde, yüzde 8,9'u ise finansal hizmetler ile sigorta faaliyetleri için yardımcı faaliyetlerde oluştu. Üretim değerinin ise yüzde 74,9'u finansal hizmet faaliyetlerinde, yüzde 17,3'ü sigorta, reasürans ve emeklilik fonları faaliyetlerinde, yüzde 7,8'i ise finansal hizmetler ile sigorta faaliyetleri için yardımcı faaliyetlerde oluştu.

Bir önceki yıla göre faktör maliyetiyle katma değer yüzde 70,9, üretim değeri yüzde 61,2 arttı

Faktör maliyetiyle katma değer bir önceki yıla göre finansal hizmet faaliyetlerinde yüzde 69,3 finansal hizmetler ile sigorta faaliyetleri için yardımcı faaliyetlerde yüzde 64,1, sigorta, reasürans ve emeklilik fonları faaliyetlerinde yüzde 89,7 arttı. Üretim değeri ise bir önceki yıla göre finansal hizmet faaliyetlerinde yüzde 62,7, sigorta, reasürans ve emeklilik fonları faaliyetlerinde yüzde 57,1, finansal hizmetler ile sigorta faaliyetleri için yardımcı faaliyetlerde yüzde 56,5 arttı.

Mali aracı kuruluşlarda en yüksek istihdam finansal hizmet faaliyetlerinde gerçekleşti

Mali aracı kuruluşlarda 2024 yılında 352 bin 597 olan yıllık ortalama çalışan sayısı 2025 yılında 360 bin 745 olarak gerçekleşti. Toplam istihdamın yüzde 65,9'unu finansal hizmet faaliyetlerinde, yüzde 7,7'sini sigorta, reasürans ve emeklilik fonlarında, yüzde 26,4'ünü ise finansal hizmetler ile sigorta faaliyetleri için yardımcı faaliyetlerde çalışanlar oluşturdu.

Personel maliyeti 712 milyar 175 milyon TL olarak gerçekleşti

Mali aracı kuruluşların personel maliyetinin yüzde 77,0'ı finansal hizmet faaliyetlerinde, yüzde 9,8'i sigorta, reasürans ve emeklilik fonlarında, yüzde 13,2'si ise finansal hizmetler ile sigorta faaliyetleri için yardımcı faaliyetlerde gerçekleşti. Mali aracı kuruluşların personel maliyetinin yüzde 84,8'i maaş ve ücretlerden, yüzde 15,2'si ise sosyal güvenlik masraflarından oluştu.

Mali aracı kuruluşlarda ücretli kadın çalışan oranı yüzde 49,8 oldu

Mali aracı kuruluşlarda 2025 yılında ücretli olarak istihdam edilen kadın personel sayısı 174 bin 949 iken erkek personel sayısı 176 bin 328 olarak gerçekleşti. Ücretli kadın çalışan oranı yüzde 49,8, ücretli erkek çalışan oranı ise yüzde 50,2 oldu.

Mali aracı kuruluşlarda sabit sermaye yatırımları toplam satın alış değeri 157 milyar 495 milyon TL oldu

Mali aracı kuruluşlarda 2025 yılında sabit sermaye yatırımları toplam satın alış değerinde en yüksek pay yüzde 78,8 ile finansal hizmet faaliyetlerinde gerçekleşti. Sigorta, reasürans ve emeklilik fonlarında bu pay yüzde 7,0 iken finansal hizmetler ile sigorta faaliyetleri için yardımcı faaliyetlerde yüzde 14,2 oldu.