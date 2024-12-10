TÜİK: Ekim 2024 Sanayi Üretimi %3,1 Düştü

Ekonomi

(ANKARA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Sanayi Üretim Endeksi'nin Ekim 2024 verilerini açıkladı. Buna göre, sanayi üretimi yıllık yüzde 3,1 azaldı.

TÜİK tarafından açıklanan Sanayi Üretim Endeksi'nin Ekim 2024 verileri göre sanayide üretim yıllık yüzde 3,1 azaldı. Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde 2024 yılı Ekim ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 14,2, imalat sanayi sektörü endeksi ise yüzde 3,3 azaldı. Elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 7,6 arttı.

Sanayi üretimi aylık yüzde 0,9 azaldı

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde ise 2024 yılı Ekim ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 4,8, imalat sanayi sektörü endeksi ise yüzde 1,0 azaldı. Elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi 3,3 arttı.