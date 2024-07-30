TÜİK Ekonomik Güven Endeksi Temmuzda Azaldı

Ekonomi

TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK), ekonomik güven endeksinin temmuzda bir önceki aya göre yüzde 1,5 azalarak 94,4 değerine gerilediğini açıkladı.

TÜİK, Temmuz 2024 dönemine ilişkin ekonomik güven endeksi verilerini açıkladı. Buna göre; ekonomik güven endeksi haziran ayında 95,8 iken, temmuzda yüzde 1,5 oranında azalarak 94,4 değerini aldı. Bir önceki aya göre temmuz ayında tüketici güven endeksi yüzde 3,1 oranında azalarak 75,9 değerini, reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi yüzde 1,8 oranında azalarak 98,7 değerini, hizmet sektörü güven endeksi yüzde 1,1 oranında azalarak 114,1 değerini, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 1,5 oranında azalarak 107,1 değerini, inşaat sektörü güven endeksi yüzde 0,9 oranında azalarak 87,1 değerini aldı.