TÜİK, Hizmet, Perakende Ticaret ve İnşaat Güven Endekslerini Açıkladı - Son Dakika
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Ekonomi

TÜİK, Hizmet, Perakende Ticaret ve İnşaat Güven Endekslerini Açıkladı

TÜİK, Hizmet, Perakende Ticaret ve İnşaat Güven Endekslerini Açıkladı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), haziran ayı verilerine göre hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörlerinde güven endekslerinin düştüğünü açıkladı. Mevsim etkilerinden arındırılmış verilere göre, hizmet sektöründe güven endeksi yüzde 1,5, perakende ticaret sektöründe yüzde 2,6 ve inşaat sektöründe yüzde 0,5 azaldı.

24.06.2024 10:20
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(ANKARA)- Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Hizmet, Perakende Ticaret ve İnşaat Güven Endeksleri haziran verilerini açıkladı. Verilere göre, güven endeksi hizmet sektöründe yüzde 1,5, perakende ticaret sektöründe yüzde 2,6, inşaat sektöründe ise 0,5 azaldı.

Mevsim etkilerinden arındırılmış güven endeksi haziran ayında bir önceki aya göre; hizmet sektöründe yüzde 1,5 oranında azalarak 115,4 değerini, perakende ticaret sektöründe yüzde 2,6 oranında azalarak 108,8 değerini ve inşaat sektöründe ise yüzde 0,5 oranında azalarak 87,9 değerini aldı.

Kaynak: ANKA

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