Üye Girişi
TÜİK'in ENAG için yaptığı suç duyurusunu savcılık haklı buldu - Son Dakika

TÜİK'in ENAG için yaptığı suç duyurusunu savcılık haklı buldu

11.02.2022 18:33
TÜİK'in ENAG için yaptığı suç duyurusunu savcılık haklı buldu

Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) ENAG (Enflasyon Araştırma Grubu) hakkında yaptığı şikayet dilekçesi haklı bulundu.

Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) ENAG (Enflasyon Araştırma Grubu) hakkında yaptığı şikayet dilekçesi haklı bulundu.

TÜİK'ten yapılan açıklamaya göre, Kurum, yöneticiliğini Veysel Ulusoy'un yaptığı ve kamuoyunda kendilerini ENAG adıyla tanıtan grup için 23 Şubat 2021'de Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına şikayet dilekçesi gönderdi.

Dilekçe de ENAG'ın 5429 sayılı Türkiye İstatistik Kanunu'nun 6. maddesinin üçüncü fıkrasına aykırı hareket ettiği, aynı Kanunun 53. maddesi uyarınca adli para cezasıyla cezalandırılması talep edildi.

ENAG üyelerinin adres bilgilerinin İstanbul'da olması nedeniyle dosya İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi ve Başsavcılık TÜİK'in vermiş olduğu şikayet dilekçesini inceleyerek, TÜİK'i haklı buldu.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturması Bürosu tarafından 17 Ocak 2022'de Ulusoy'a gönderilen "Ön Ödeme Önerisi" belgesinde, "Yukarıda yazılı suçu işlediğinize dair kamu davası açılmasını gerektirecek yeterlilikte şüphe oluştuğu anlaşıldığından, bu suça temas eden adli para cezası ile soruşturma gideri olmak üzere toplam tutarı ödemeniz durumunda hakkınızda bu suçtan kamu davası açılmayacağı, ancak cezanın ödenmemesi durumunda hakkınızda kamu davası açılacağı." ifadeleri yer aldı.

Ulusoy, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığının göndermiş olduğu adli para cezası ve soruşturma gideri masrafını ödeyerek, işlediği suçu kabul etmiş oldu ve hakkında kamu davası açılmasından kurtuldu.

Söz konusu TÜİK Kanunun 6. maddesinin üçüncü fıkrasında "İstatistiki sonuçlar içeren araştırma faaliyetleri yürüten gerçek kişiler veya özel hukuk tüzel kişiliğine sahip kuruluşlar, araştırmalarının sonuçlarını basın ve yayın yoluyla kamuoyuna açıklamaları halinde, araştırmanın kapsam, örnekleme yöntemi ve örnek hacmi, veri derleme yöntemi ve uygulama zamanını araştırma sonuçlarıyla birlikte kamuoyuna açıklamakla yükümlüdürler." hükmü yer alıyor.

Aynı Kanunun 53. maddesinin ikinci fıkrasında "Bu Kanunun 6'ncı maddesinin üçüncü fıkrasında ve 14'üncü maddesinde belirtilen yükümlülüklere uymayan gerçek kişilerle özel hukuk tüzel kişilerinin organ ve temsilcilerine adli para cezası verilir." hükmü bulunuyor.

???????

YORUMLAR
500

Türkiye İstatistik Kurumu, Cumhuriyet, Araştırma, İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi TÜİK'in ENAG için yaptığı suç duyurusunu savcılık haklı buldu - Son Dakika Ekonomi


Son Dakika Haberleri
18:18 Güngören'deki patlama anı kamerada! Birinci kattan atlayanda var, namazda yakalananda
18:14 Galatasaray'ın yenilmesi için dua isteyen Hıncal Uluç'a tepkiler çığ gibi büyüyor
18:13 Rehin olayında dehşete düşüren detaylar! İşkence ettikleri gence mermi de yutturmuşlar
17:46 Halil Falyalı ve Şafak Mahmutyazıcıoğlu suikastları bağlantılı mı? Mustafa Söylemez'in avukatı konuştu
17:44 Altının kilogramı 794 bin liraya çıktı
17:40 Fransızların Macron'un karizmasını düzeltme uğraşı! Günler sonra gelen masa savunması şaşırttı
17:32 CHP'li Öztrak, Kılıçdaroğlu'nun "Fatura ödemeyeceğim" çıkışıyla ilgili konuştu: Bizim anlayışımızda zulme karşı çıkmamak da zulümdür
17:30 Beşiktaş'ta büyük zarar! Süper Lig'deki 15 takımın değerine bedel fatura
16:39 Bakan Dönmez'den elektrik zirvesi sonrası açılama: Uyarılarımızı yaptık
16:28 Meksika'da polis memurları güpegündüz ekip aracında ilişkiye girdi
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.02.2022 18:41:23. #1.11#
SON DAKİKA: TÜİK'in ENAG için yaptığı suç duyurusunu savcılık haklı buldu - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement