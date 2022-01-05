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TÜİK'in enflasyon oranı ile halkın enflasyonu arasında dağlar kadar fark var! - Son Dakika

TÜİK'in enflasyon oranı ile halkın enflasyonu arasında dağlar kadar fark var!

05.01.2022 08:26
TÜİK'in enflasyon oranı ile halkın enflasyonu arasında dağlar kadar fark var!

Metropoll Araştırma Şirketi, 28 ilde 1514 kişiyle yaptığı ankette "Sizce son bir yılda fiyatlar ne kadar arttı?" sorusunu yöneltti. Halkın 61.5'i ''Yüzde 100 ve üzeri'' dedi.

TÜİK'in açıkladığı yüzde 36'lık enflasyon rakamına inananların oranı sadece yüzde 7.1 çıktı.Araştırmaya göre halkın yüzde 62'ye yakını enflasyonun yüzde 100'den fazla olduğuna inanıyor.

AK Parti'ye oy verenlerin yüzde 46.4'ü de, enflasyonun yüzde 100'den fazla olduğuna inanıyor.

CHP'lilerin yüzde 62'si, İYİ Partililerin yüzde 74'ü ve MHP'li seçmenin de yüzde 61.6'sı fiyat artışının yüzde 100'den fazla olduğunu düşünüyor.

YÜZDE 61,5'LİK KESİM YÜZDE 100 DİYOR

TÜİK'in açıkladığı yüzde 36'lik dilime yakın olan 25-50 bandına inanan kesim sadece yüzde 7 oldu. "Sizce son bir yılda fiyatlar ne kadar arttı?" sorusuna ankete katılanların yüzde 1.9'u, 'Enflasyon yüzde 20 civarı' cevabı verdi. Enflasyonun yüzde 25-50 arası olduğunu düşünenler de yüzde 7.1'de kaldı. Halkın yüzde 28.8'i yüzde 50-100 arasında artış olduğunu düşünüyor. Yüzde 61.5'lik büyük çoğunluk ise yüzde 100 ve üstünde artış olduğunu belirtti.

AK PARTİ SEÇMENİ DE İNANMIYOR

28 ilde 11-15 Aralık tarihleri arasında 1514 kişi ile telefonda yapılan araştırmaya göre

AK Parti'ye oy veren seçmen bile TÜİK'in açıkladığı rakamlara inanmıyor. AK Partili seçmenin yüzde 15.6'sı enflasyonun yüzde 25-50 arasında olduğunu düşünüyor. Ancak yüzde 46.4'lük büyük kesim ise yüzde 100 ve üzerinde görüşünü bildirdi.

YORUMLAR (3)
  • Emekli Tahminci: Mesela yagı alalim 34.99 dan en son 119 ne jadar sizce30 civari gibi,tüp 109 tl den 238 tl 0 civari,markette cubuk kraker 75 kurus iken simdi 250,küçük nestcafe 45 kurus iken di 90 kurus,bunlar basit,birde kira 1 liradan 2000,2500 civari oldu,hadi kahveyi icmezsin cubuk kraker yemezsin fakat ev mecburi odeyeceksin kiraciysan enflasyon su anda 0 lerde yalansa hodri meydan diyorum Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
  • bülent C.: Ocak 1 den itibaren geçerli olan vergi ceza ve harçlara 36,20 , Mtv ye 25 , emlak vergisine 18,10 , elektriğe 50 - 125 , doğalgaza 15 - 50 , otoyol geçişlerine , benzin , mazot , lpg , tekel ürünlerine , gelen zamlar saat farkı ile 2021 enflasyonuna yansımadı 2022 enflasyonuna yansıyacak. Enag 2021 enflasyon oranı 82,81 ve Ocak 1 itibari ile gelen zamlar sonrası bu 0 ü hayli hayli geçmiştir. Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
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Enflasyon, Ekonomi, Tüba, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi TÜİK'in enflasyon oranı ile halkın enflasyonu arasında dağlar kadar fark var! - Son Dakika Ekonomi


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