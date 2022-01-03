Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), son 19 yılın en yüksek enflasyon rakamını açıkladı.
Kurumun açıklamasına göre tüketici fiyatları, 2021 Aralık ayında aylık bazda yüzde 13,58 arttı. Kasımda yüzde 21,31 olan yıllık enflasyon aralık ayında yüzde 36,08'e yükseldi.
Enflasyon rakamlarıyla birlikte ocak ayında maaşlara yapılacak zam oranı belli oldu. Memur maaşlarına ve emekli memur aylıklarına yüzde 27.47, SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına da yüzde 25.47 oranında zam yapılacak.
Rakamların açıklanmasının ardından bazı ekonomistler, sosyal medya hesaplarında rakamları değerlendirdi.
Uzmanların mesajları şöyle:
Son Dakika › Ekonomi › TÜİK'in enflasyon rakamına ve zamlara uzmanlar ne diyor? - Son Dakika Ekonomi