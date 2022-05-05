TÜİK'in tespit ettiği enflasyon oranı yıllık yüzde 69,97 olarak açıklandı: Nisan ayı enflasyonu 7,25 oldu - Son Dakika
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TÜİK'in tespit ettiği enflasyon oranı yıllık yüzde 69,97 olarak açıklandı: Nisan ayı enflasyonu 7,25 oldu

05.05.2022 10:10

Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı nisan ayı enflasyon rakamlarına göre enflasyon geçtiğimiz ay yüzde 7,25 arttı. Yıllık bazda ise yüzde 69,97'ye çıktı. TÜİK'in açıkladığı yüzde 69,97'lik oran son 20 yılın zirvesi.

TÜFE'de (2003=100) 2022 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre %7,25, bir önceki yılın Aralık ayına göre %31,71, bir önceki yılın aynı ayına göre %69,97 ve on iki aylık ortalamalara göre %34,46 artış gerçekleşti.

YILLIK TÜFE'YE GÖRE 3 ANA GRUP DAHA YÜKSEK DEĞİŞİM GÖSTERDİ

Yıllık en düşük artış %18,71 ile haberleşme ana grubunda gerçekleşti. Bir önceki yılın aynı ayına göre artışın düşük olduğu diğer ana gruplar sırasıyla %26,23 ile giyim ve ayakkabı, %27,73 ile eğitim ve %35,95 ile sağlık oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın yüksek olduğu ana gruplar ise sırasıyla, %105,86 ile ulaştırma, %89,10 ile gıda ve alkolsüz içecekler, %77,64 ile ev eşyası oldu.

Son Dakika! Enflasyon nisan ayında yüzde 7,25 artarken, yıllık bazda yüzde 69,97 oldu

AYLIK TÜFE'YE GÖRE 2 ANA GRUP DAHA YÜKSEK DEĞİŞİM GÖSTERDİ

Ana harcama grupları itibarıyla 2022 yılı Nisan ayında en az artış gösteren ana gruplar %0,93 ile çeşitli mal ve hizmetler, %1,31 ile sağlık ve %2,87 ile haberleşme oldu. Buna karşılık, 2022 yılı Nisan ayında artışın yüksek olduğu ana gruplar ise sırasıyla, %13,38 ile gıda ve alkolsüz içecekler, %7,43 ile konut, %6,96 ile giyim ve ayakkabı oldu. Nisan 2022'de, endekste kapsanan 409 maddeden, 27 maddenin ortalama fiyatında düşüş gerçekleşirken, 45 maddenin ortalama fiyatında değişim olmadı. 337 maddenin ortalama fiyatında ise artış gerçekleşti.

Son Dakika! Enflasyon nisan ayında yüzde 7,25 artarken, yıllık bazda yüzde 69,97 oldu

ÖZEL KAPSAMLI TÜFE GÖSTERGESİ (B) YILLIK %57,20 ARTTI

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'de 2022 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre %5,58, bir önceki yılın Aralık ayına göre %22,88, bir önceki yılın aynı ayına göre %57,20 ve on iki aylık ortalamalara göre %30,87 artış gerçekleşti.

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Son Dakika Ekonomi TÜİK'in tespit ettiği enflasyon oranı yıllık yüzde 69,97 olarak açıklandı: Nisan ayı enflasyonu 7,25 oldu - Son Dakika


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10:10 TÜİK'in tespit ettiği enflasyon oranı yıllık yüzde 69,97 olarak açıklandı: Nisan ayı enflasyonu 7,25 oldu
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SON DAKİKA: TÜİK'in tespit ettiği enflasyon oranı yıllık yüzde 69,97 olarak açıklandı: Nisan ayı enflasyonu 7,25 oldu - Son Dakika
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