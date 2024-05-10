TÜİK: İnşaat Maliyet Endeksi Mart Ayında Yüzde 2.11 Arttı

Ekonomi

(ANKARA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) inşaat Maliyet Endeksi'nin Mart ayı verilerini açıkladı. Buna göre endeks bir önceki aya göre yüzde 2.11 artarken bir önceki yılın aynı ayına göre ise yüzde 69,98 artış gösterdi.

İnşaat maliyet endeksi, 2024 yılı Mart ayında bir önceki aya göre yüzde 2,11 arttı, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 69,98 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 2,54, işçilik endeksi yüzde 1,30 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 55,17, işçilik endeksi yüzde ise 08,04 arttı.

BİNA İNŞAATI MALİYET ENDEKSİ YILLIK YÜZDE 68,44 ARTTI

Bina inşaatı maliyet endeksi, bir önceki aya göre yüzde 2,14, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 68,44 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 2,64, işçilik endeksi yüzde 1,24 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 52,77 arttı, işçilik endeksi yüzde 107,45 arttı.

BİNA DIŞI YAPILAR İÇİN ENDEKS YÜZDE 75,15 AYLIK YÜZDE 2,3 ARTTI

Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi, bir önceki aya göre yüzde 2,03, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 75,15 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 2,25, işçilik endeksi yüzde 1,54 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 62,93, işçilik endeksi yüzde 110,27 artış gösterdi.