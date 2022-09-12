TÜİK: İşsizlik oranı yüzde 10,1 oldu - Son Dakika
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TÜİK: İşsizlik oranı yüzde 10,1 oldu

12.09.2022 10:23
TÜİK: İşsizlik oranı yüzde 10,1 oldu

TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK), temmuz ayına ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı.

TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK), temmuz ayına ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı. İşsizlik oranı, 0,3 puanlık azalışla yüzde 10,1 seviyesinde gerçekleşti. İstihdam oranı ise 0,3 puanlık azalış ile yüzde 47,3 oldu.

TÜİK'ten yapılan açıklamaya göre; 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı, temmuzda bir önceki aya göre 113 bin kişi azalarak 3 milyon 445 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 0,3 puanlık azalış ile yüzde 10,1 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 8,6, kadınlarda yüzde 13,1 tahmin edildi. İstihdam edilenlerin sayısı, bir önceki aya göre 148 bin kişi azalarak 30 milyon 608 bin kişi, istihdam oranı ise 0,3 puanlık azalış ile yüzde 47,3 oldu. Oran erkeklerde yüzde 64,6, kadınlarda yüzde 30,3 olarak gerçekleşti. İş gücü, 262 bin kişi azalarak 34 milyon 52 bin kişi, iş gücüne katılma oranı ise 0,5 puanlık azalış ile yüzde 52,6 olarak gerçekleşti. İş gücüne katılma oranı erkeklerde yüzde 70,7, kadınlarda ise yüzde 34,9 oldu.

GENÇ NÜFUSTA İŞSİZLİK ORANI YÜZDE 19,115-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı, bir önceki aya göre 0,8 puanlık azalış ile yüzde 19,1 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranı, erkeklerde yüzde 16,2, kadınlarda ise yüzde 24,7 olarak tahmin edildi.

İstihdam edilenlerden referans döneminde iş başında olanların, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi önceki aya göre 1,2 saat azalarak 43,1 saat olarak gerçekleşti. Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel iş gücü ve işsizlerden oluşan atıl iş gücü oranı bir önceki aya göre 2,0 puan artarak yüzde 22,5 oldu. Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 15,1 iken potansiyel iş gücü ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 18 olarak tahmin edildi.


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Kaynak: DHA

Türkiye İstatistik Kurumu, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi TÜİK: İşsizlik oranı yüzde 10,1 oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: TÜİK: İşsizlik oranı yüzde 10,1 oldu - Son Dakika
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