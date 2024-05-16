TÜİK İstatistik Konseyi 18. Toplantısı gerçekleştirildi - Son Dakika
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Ekonomi

TÜİK İstatistik Konseyi 18. Toplantısı gerçekleştirildi

TÜİK İstatistik Konseyi 18. Toplantısı gerçekleştirildi

TÜİK başkanlığında gerçekleştirilen İstatistik Konseyi 18. Toplantısı'nda 2022-2026 dönemini kapsayan 4. Resmi İstatistik Programı değerlendirildi. Toplantıda ayrıca deprem ve sel gibi afetler nedeniyle ihtiyaç duyulan nüfus verisi üretildi ve Avrupa Birliği İstatistik Ofisi tarafından Emsal Tarama Çalışması gerçekleştirileceği duyuruldu.

16.05.2024 18:33
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) başkanlığında, ilgili kurum ve kuruluş temsilcilerinin katılımıyla "İstatistik Konseyi 18. Toplantısı" gerçekleştirildi.

TÜİK'ten yapılan açıklamaya göre, "İstatistik Konseyi 18. Toplantısı"nda, 2022-2026 dönemini kapsayan 4. Resmi İstatistik Programı değerlendirildi.

Toplantı kapsamında deprem ve sel gibi afetler nedeniyle ihtiyaç duyulan, idari sınırlardan bağımsız nüfus verisi üretildi ve bu veri "https://cip.tuik.gov.tr" web adresinden erişilebilen Coğrafi İstatistik Portalı'nda yayımlandı.

Ülkelerin Avrupa İstatistikleri Uygulama Esasları etik ve kalite ilkelerine uyum düzeylerinin belirlenmesi ve istatistik üretim süreçlerinin değerlendirmesi için Avrupa Birliği İstatistik Ofisi (Eurostat) tarafından "Emsal Tarama Çalışması" gerçekleştirilecek.

Toplantıda TÜİK'in yanı sıra diğer resmi istatistik üreten kurum ve kuruluşlarla kapsamlı görüşmeler gerçekleştirildi, 2023 Yılı Resmi İstatistik Programı'nın genel değerlendirilmesi yapıldı.

Resmi İstatistik Programı

Türkiye İstatistik Kanunu kapsamında, kurum ve kuruluşların katkılarıyla 2007 yılından itibaren beşer yıllık dönemler için Resmi İstatistik Programı hazırlanıyor. Resmi İstatistik Programı ile disiplinli bir istatistik üretimi ve yönetimi amaçlanıyor. Türkiye İstatistik Kanunu'nun sadece TÜİK'i değil, Türkiye İstatistik Sistemi'nde istatistik üretimine katkıda bulunan tüm kurumları kapsadığı vurgulanıyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi TÜİK İstatistik Konseyi 18. Toplantısı gerçekleştirildi - Son Dakika

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