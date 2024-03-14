TÜİK, 'İstatistiklerle Yaşlılar, 2023' haber bülteninin yayımını 27 Mart'a erteledi

Afyonkarahisar'da Tüketici Hakem Heyeti Başvurularının Durumu Açıklandı

Afyonkarahisar Ticaret İl Müdür Vekili Mahmut Yayla, 2023 yılında Tüketici Hakem Heyeti Başkanlığına yapılan 5 bin 398 başvurudan 4 bin 893'nün karara bağlandığını ifade etti. Yayla, yapılan çalışmalar hakkında bilgi vererek, tüketici lehine sonuçlanan karar sayısının 3 bin 195 olduğunu belirtti. Ayrıca, fahiş fiyat ve stokçuluk yapan firmalara yönelik denetimlerin devam ettiği de açıklandı.