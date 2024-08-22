TÜİK İstihdam Endeksi 2. Çeyrekte Arttı

Ekonomi

TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK), Nisan-Haziran 2024 (2'nci çeyrek) döneminde istihdam endeksinin yıllık yüzde 4,2, çeyreklik yüzde 0,7 arttığını açıkladı.

TÜİK, 2'nci çeyrek iş gücü girdi endekslerini açıkladı. Buna göre; sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında istihdam endeksi, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 4,2 arttı. Alt sektörler incelendiğinde endeks; sanayi sektöründe yüzde 0,6, inşaat sektöründe yüzde 11,1 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 5 arttı. Çalışılan saat endeksi, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 0,3 arttı. Endeks; sanayi sektöründe yüzde 3,4 azaldı, inşaat sektöründe yüzde 4,8 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 1,7 arttı. Brüt ücret-maaş endeksi, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 115,4 arttı. Endeks; sanayi sektöründe yüzde 113,9, inşaat sektöründe yüzde 126,6 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 115 arttı.

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında istihdam endeksi, bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,7 arttı. Alt sektörler incelendiğinde endeks; sanayi sektöründe yüzde 0,3 azaldı, inşaat sektöründe yüzde 1,7 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 1 arttı. Çalışılan saat endeksi, bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,2 azaldı. Endeks; sanayi sektöründe yüzde 1,5 azaldı, inşaat sektöründe yüzde 2,1 azaldı ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 1 arttı. Brüt ücret-maaş endeksi de bir önceki çeyreğe göre yüzde 14,3 arttı. Endeks; sanayi sektöründe yüzde 14,9, inşaat sektöründe yüzde 7,6 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 14,8 arttı.

SAATLİK İŞ GÜCÜ MALİYETİ, KAZANÇ VE KAZANÇ DIŞI İŞ GÜCÜ MALİYETİ

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında saatlik iş gücü maliyeti endeksi, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 112,2 arttı. Alt sektörler incelendiğinde endeks; sanayi sektöründe yüzde 118,3, inşaat sektöründe yüzde 116,1 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 109 arttı. Saatlik kazanç endeksi, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 114,7 arttı. Endeks; sanayi sektöründe yüzde 121,6, inşaat sektöründe yüzde 116,2 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 111,4 arttı. Saatlik kazanç dışı iş gücü maliyeti endeksi ise bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 99,6 arttı. Endeks; sanayi sektöründe yüzde 102,5, inşaat sektöründe yüzde 115,6, ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 96,8 arttı.

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında saatlik iş gücü maliyeti endeksi, bir önceki çeyreğe göre yüzde 13,8 arttı. Alt sektörler incelendiğinde endeks; sanayi sektöründe yüzde 15,6, inşaat sektöründe yüzde 10 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 13,1 arttı. Saatlik kazanç endeksi, bir önceki çeyreğe göre yüzde 14,5 arttı. Endeks; sanayi sektöründe yüzde 16,7, inşaat sektöründe yüzde 9,9 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 13,7 arttı. Son olarak, saatlik kazanç dışı iş gücü maliyeti endeksi, bir önceki çeyreğe göre yüzde 10,1 arttı. Endeks; sanayi sektöründe yüzde 10, inşaat sektöründe yüzde 10,1 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 10,3 arttı.