TÜİK Tarımsal Girdi Fiyat Endeksi Mart Ayı Verilerini Açıkladı - Son Dakika
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Ekonomi

TÜİK Tarımsal Girdi Fiyat Endeksi Mart Ayı Verilerini Açıkladı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Mart ayı tarımsal girdi fiyat endeksi verilerini açıkladı. Verilere göre, Mart ayında bir önceki aya göre yüzde 1,16, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 12,67, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 49,93 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 37,50 artış gerçekleşti. Ana gruplarda ise tarımda kullanılan mal ve hizmetler endeksinde bir önceki aya göre yüzde 0,81, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmetler endeksinde ise yüzde 3,35 artış oldu.

21.05.2024 11:59
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(ANKARA) - Türkiye istatistik Kurumu (TÜİK) tarımsal girdi fiyat endeksinin Mart ayı verilerini açıkladı. Buna göre Mart ayında bir önceki aya göre yüzde 1,16, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 12,67, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 49,93 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 37,50 artış gerçekleşti.

TÜİK'in mart ayı tarımsal girdi fiyat endeksi verilerine göre, ana gruplarda bir önceki aya göre tarımda kullanılan mal ve hizmetler endeksinde yüzde 0,81, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmetler endeksinde yüzde 3,35 artış oldu.

Bir önceki yılın aynı ayına göre tarımda kullanılan mal ve hizmetler endeksinde yüzde 46,74, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmetler endeksinde yüzde 72,55 artış gerçekleşti. Yıllık değişimin en yüksek olduğu alt grup yüzde 165,31 ile veteriner harcamaları, aylık değişimin en yüksek olduğu alt grup yüzde 7,04 ile tohum ve dikim materyali oldu.

Kaynak: ANKA

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