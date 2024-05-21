TÜİK Tarımsal Girdi Fiyat Endeksi Mart Ayı Verilerini Açıkladı

Ekonomi

(ANKARA) - Türkiye istatistik Kurumu (TÜİK) tarımsal girdi fiyat endeksinin Mart ayı verilerini açıkladı. Buna göre Mart ayında bir önceki aya göre yüzde 1,16, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 12,67, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 49,93 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 37,50 artış gerçekleşti.

TÜİK'in mart ayı tarımsal girdi fiyat endeksi verilerine göre, ana gruplarda bir önceki aya göre tarımda kullanılan mal ve hizmetler endeksinde yüzde 0,81, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmetler endeksinde yüzde 3,35 artış oldu.

Bir önceki yılın aynı ayına göre tarımda kullanılan mal ve hizmetler endeksinde yüzde 46,74, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmetler endeksinde yüzde 72,55 artış gerçekleşti. Yıllık değişimin en yüksek olduğu alt grup yüzde 165,31 ile veteriner harcamaları, aylık değişimin en yüksek olduğu alt grup yüzde 7,04 ile tohum ve dikim materyali oldu.