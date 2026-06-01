TÜİK'ten Mayıs 2026 TÜFE ve Yİ-ÜFE Verileri

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Mayıs 2026 dönemine ilişkin Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ve Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) verilerinin 5 Haziran'da kamuoyuyla paylaşılacağını bildirdi.

TÜİK'ten yapılan açıklamada, resmi istatistiklere ilişkin haber bültenlerinin yayımlanma tarihlerinin, veri üretim süreçleri ve çalışma takvimleri dikkate alınarak belirlendiği ve her yıl başında "Ulusal Veri Yayımlama Takvimi" ile kamuoyuna duyurulduğu anımsatıldı.

Bu kapsamda, 2 Ocak 2026'da yayımlanan takvimde, Mayıs 2026 dönemine ait TÜFE ve Yİ-ÜFE haber bültenlerinin yayımlanma tarihinin 5 Haziran olarak ilan edildiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Söz konusu tarihin belirlenmesinde, mayıs ayı içerisinde yer alan iş günü sayısının sınırlı olması nedeniyle, endeks hesaplamalarında kullanılan verilerin temin edildiği kurum, kuruluş ve iş yerleri tarafından gerçekleştirilen veri iletim ve aktarım süreçlerinde yaşanabilecek olası gecikme ve aksaklıklar göz önünde bulundurulmuştur."