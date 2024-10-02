TÜİK'ten Yeni TÜFE Göstergeleri Duyuruldu - Son Dakika
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Ekonomi

TÜİK'ten Yeni TÜFE Göstergeleri Duyuruldu

TÜİK, mevsim etkilerinden arındırılmış TÜFE verilerini 4 Ekim'de yayımlayacak.

02.10.2024 12:16
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mevsim etkilerinden arındırılmış özel kapsamlı Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) göstergelerinin ilk kez 4 Ekim'de yayımlanacağını bildirdi.

TÜİK'ten konuya ilişkin yapılan duyuruda, Kurum ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) arasında gerçekleştirilen istişare grubu toplantıları sonucunda, mevsim etkilerinden arındırılmış TÜFE ve özel kapsamlı TÜFE göstergelerinin üretimiyle ilgili nihai aşamaya gelindiği belirtildi.

Duyuruda, "Bu kapsamda, ilgili göstergeler her ay TÜFE haber bülteninin yayımlanmasından bir iş günü sonra saat 16.00'da TÜİK web sitesinde yayımlanacaktır. Mevsim etkilerinden arındırılmış özel kapsamlı TÜFE göstergelerine ilişkin veriler ilk kez, Tüketici Fiyat Endeksi Haber Bülteni'nde yer alan istatistiksel tablolar bölümünde 4 Ekim'de yayımlanacak. Ayrıca, diğer mevsim etkilerinden arındırılmış göstergelerde olduğu gibi, özel kapsamlı TÜFE göstergeleri için de metodolojik doküman, yayımla eş zamanlı olarak kullanıcılara sunulacak." ifadeleri yer aldı.

Temel başlıklar için aylık ve yıllık değişim oranlarını içeren yeni tablo yayımlanacak

Yeni TÜFE göstergelerinin yanı sıra, kullanıcı talepleri dikkate alınarak cari aya ilişkin Amaca Göre Bireysel Tüketim Sınıflaması (COICOP) 5'li düzeyde tüm temel başlıklar için aylık ve yıllık değişim oranlarını içeren yeni bir tablo yayımlanmasına da karar verildiği açıklanan duyuruda şöyle devam edildi:

"Bu tablo sayesinde, aylık bazda en yüksek artış, en fazla düşüş veya en az artış gösteren sınırlı sayıdaki seçilmiş temel başlıklar ve değişim oranlarına ilişkin mevcut iki tabloya ihtiyaç kalmadığından, bu tablolar yayından kaldırıldı. COICOP 5'li seviyede tüm temel başlıkları içeren yeni tablo, bu alanda çok daha detaylı verilerin kamuoyuyla paylaşılmasına olanak sağlamaktadır."

Kaynak: AA

Türkiye İstatistik Kurumu, Türkiye İstatistik Kurumu, Ekonomi, Finans, Son Dakika

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