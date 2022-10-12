Tüik: Toplam Ciro Aylık Yüzde 6,8 Arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre; sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi, ağustos ayında yüzde 6,8, yıllık bazda ise yüzde 130,3 arttı.
TÜİK, ağustos ayına ilişkin ciro endekslerini bugün yayınadı. Madencilik ve taşocakçılığı hariç endeksteki bütün verilerin artış gösterdiği istatistikler şöyle:
TOPLAM CİRODA AYLIK ARTIŞ YÜZDE 6,8
Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi ağustos ayında aylık yüzde 6,8 arttı.
Toplam cironun alt detaylarına bakıldığında; ağustos ayında aylık sanayi sektörü ciro endeksi yüzde 5,7, inşaat ciro endeksi yüzde 10,7, ticaret ciro endeksi yüzde 6,3, hizmet ciro endeksi yüzde 9,2 arttı. Endekste azalış gösteren tek kalem, sanayi sektöründe yer alan maden ve taşocakçılığı sektörü oldu. Maden ve taşocakçılığı cirosunda aylık yüzde 1,7 gerileme hesaplandı.
TOPLAM CİRO YILLIK YÜZDE 130,3 ARTTI
Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi ağustos ayında yıllık yüzde 130,3 arttı.
Toplam cironun alt detaylarına bakıldığında; ağustos ayında yıllık sanayi sektörü ciro endeksi yüzde 123,7, inşaat ciro endeksi yüzde 111,5, ticaret ciro endeksi yüzde 127,3, hizmet ciro endeksi yüzde 160,1 arttı.
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