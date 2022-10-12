Toplam cironun alt detaylarına bakıldığında; ağustos ayında aylık sanayi sektörü ciro endeksi yüzde 5,7, inşaat ciro endeksi yüzde 10,7, ticaret ciro endeksi yüzde 6,3, hizmet ciro endeksi yüzde 9,2 arttı. Endekste azalış gösteren tek kalem, sanayi sektöründe yer alan maden ve taşocakçılığı sektörü oldu. Maden ve taşocakçılığı cirosunda aylık yüzde 1,7 gerileme hesaplandı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre; sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi, ağustos ayında yüzde 6,8, yıllık bazda ise yüzde 130,3 arttı.

Kaynak: ANKA

Türkiye İstatistik Kurumu, Madencilik, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika › Ekonomi › Tüik: Toplam Ciro Aylık Yüzde 6,8 Arttı - Son Dakika

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