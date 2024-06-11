TÜİK: Sanayi, İnşaat, Ticaret ve Hizmet Sektörlerinde Ciro Arttı - Son Dakika
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Ekonomi

TÜİK: Sanayi, İnşaat, Ticaret ve Hizmet Sektörlerinde Ciro Arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörlerinde toplam cironun yıllık yüzde 71,9, aylık yüzde 0,3 arttığını açıkladı. Nisan 2024 dönemine ilişkin ciro endekslerine göre, sanayi sektörü ciro endeksi yüzde 62,4, inşaat ciro endeksi yüzde 78,4, ticaret ciro endeksi yüzde 72,7, hizmet ciro endeksi yüzde 88,1 artış gösterdi. Aylık bazda ise sanayi sektörü ciro endeksi yüzde 0,2 azalırken, inşaat ciro endeksi yüzde 9 azaldı, ticaret ciro endeksi yüzde 0,7 arttı ve hizmet ciro endeksi yüzde 4 arttı.

11.06.2024 10:24
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TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK), sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörlerinde toplam cironun yıllık yüzde 71,9, aylık yüzde 0,3 arttığını açıkladı.

TÜİK, Nisan 2024 dönemine ilişkin ciro endekslerini açıkladı. Buna göre; sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi 2024 Nisan'da yıllık yüzde 71,9 arttı. Toplam cironun alt detaylarına bakıldığında, yıllık sanayi sektörü ciro endeksi yüzde 62,4, inşaat ciro endeksi yüzde 78,4, ticaret ciro endeksi yüzde 72,7, hizmet ciro endeksi yüzde 88,1 arttı.

Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi nisan ayında aylık yüzde 0,3 arttı. Nisan ayında aylık sanayi sektörü ciro endeksi yüzde 0,2 azaldı, inşaat ciro endeksi yüzde 9 azaldı, ticaret ciro endeksi yüzde 0,7 arttı, hizmet ciro endeksi yüzde 4 arttı.

Kaynak: DHA

Türkiye İstatistik Kurumu, Türkiye, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi TÜİK: Sanayi, İnşaat, Ticaret ve Hizmet Sektörlerinde Ciro Arttı - Son Dakika

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