TÜİK verilerine göre inşaat maliyet endeksi aylık yüzde 1,81, yıllık yüzde 30,8 arttı - Son Dakika
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TÜİK verilerine göre inşaat maliyet endeksi aylık yüzde 1,81, yıllık yüzde 30,8 arttı

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TÜİK'in eylül verilerine göre inşaat maliyet endeksi aylık yüzde 1,81, yıllık yüzde 30,8 yükseldi. Aylık bazda malzeme endeksi yüzde 2,94 artarken işçilik endeksi yüzde 0,23 azaldı.

İnşaat maliyet endeksi, eylülde aylık bazda yüzde 1,81, yıllık yüzde 30,8 artış gösterdi.

Türkiye İstatistik Kurumu, eylül dönemine ilişkin inşaat maliyet endeksi verilerini açıkladı.

Buna göre endeks, eylülde bir önceki aya kıyasla yüzde 1,81, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 30,8 yükseldi.

Aylık bazda malzeme endeksi yüzde 2,94 artarken işçilik endeksi yüzde 0,23 azaldı.

Yıllık bazda malzeme endeksi yüzde 31,31, işçilik endeksi yüzde 29,84 artış gösterdi.

Bina inşaatı maliyet endeksi, eylülde bir önceki aya göre yüzde 1,24, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 29,29 artış kaydetti.

Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 2,14 yükselirken işçilik endeksi yüzde 0,32 azaldı. Geçen yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 29,12, işçilik endeksi yüzde 29,59 arttı.

Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi, eylülde bir önceki aya göre yüzde 3,61, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 35,66 yükseldi.

Söz konusu yapılarda bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 5,32, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 38,07 artış kaydetti.

Bu dönemde işçilik endeksi aylık yüzde 0,11, yıllık yüzde 30,74 yükseliş gösterdi.

Kaynak: AA
Türkiye İstatistik KurumuEkonomiİnşaatEylülEmlakSon Dakika

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