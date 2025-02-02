Tüik Yılın İlk Enflasyonunu Yarın Açıklayacak - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Tüik Yılın İlk Enflasyonunu Yarın Açıklayacak

Tüik Yılın İlk Enflasyonunu Yarın Açıklayacak

Türkiye İstatistik Kurumu, yılın ilk enflasyon rakamlarını yarın açıklayacak. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın 2025 yılı Ocak ayına ilişkin enflasyon beklentisi, piyasa katılımcıları için 1,7 puan azalarak yüzde 25,4 seviyesine geriledi. Merkez Bankası'nın tahminlerine göre, yıl sonunda enflasyonun yüzde 21'e gerilemesi bekleniyor.

02.02.2025 17:44
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ANKARA) - Türkiye İstatistik Kurumu, yılın ilk enflasyon rakamlarını yarın açıklayacak. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın 2025 yılı Ocak ayına ilişkin enflasyon beklentisi piyasa katılımcıları için 1,7 puan azalarak yüzde 25,4 seviyesine geriledi. Merkez Bankası'nın tahminlerine göre, yıl sonunda enflasyonun yüzde 21'e gerilemesi bekleniyor.

Türkiye İstatistik Kurumu, Ocak ayı enflasyon verilerini yarın saat 10.00'da açıklayacak. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Sektörel Enflasyon Beklentileri'ne göre, 2025 yılı Ocak ayında 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentileri, piyasa katılımcıları için 1,7 puan azalarak yüzde 25,4 seviyesine geriledi. Reel sektör 3,8 puan azalarak yüzde 43,8 seviyesine, hanehalkı için 4,3 puan azalarak yüzde 58,8 seviyesinde gerçekleşti. Merkez Bankası'nın tahminlerine göre, yıl sonunda enflasyonun yüzde 21'e gerilemesi bekleniyor.

İstanbul'da enflasyon yüzde 5,16 arttı

İstanbul Ticaret Odası'ndan (İTO) yapılan açıklamaya göre, 2025 Ocak ayında İstanbul'da perakende fiyat hareketlerinin göstergesi olan İTO İstanbul Tüketici Fiyat İndeksi, Ocak ayında yüzde 5,16 arttı. Bir önceki aynı ayına göre 2025 Ocak ayında yıllık enflasyon yüzde 48,40 oldu.

CNBC-e'nin 21 kişi ve kurumun katılımıyla gerçekleştirdiği enflasyon anketine göre, TÜFE'de medyan beklentisi ocak ayında aylık bazda yüzde 4,35, yıllık bazda yüzde 41,16 seviyesine işaret etti.

Aralık ayında enflasyon yüzde 1,03 arttı

Aralık ayı enflasyonu verilerine göre, yıllık enflasyon yüzde 44,38 oldu. Buna göre, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) aylık yüzde 1,03 oranında artış gösterirken bu oran son 19 ayın en düşük seviyesinde geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan enflasyon mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün İzmir'de AK Parti'nin 8'inci Olağan İl Kongresi'nde, enflasyonu düşürme mesajı vererek, "Her ne kadar son yıllarda yaşanan ekonomik sıkıntılar bilhassa sabit ve dar gelirli vatandaşlarımızın canını sıkıyor olsa da emin olunuz bu geçici bir dönemdir. İnşallah enflasyonla mücadelemizin somut sonuçları bu yıl sonuna doğru daha iyi görülecektir. Makroekonomik verilerimiz zaten gayet olumlu seyrediyor ekonomik programımız hedeflerimize ulaştıkça sabit ve dar gelirli vatandaşlarımızdan başlayarak herkesin refah seviyesini daha da yükseltecek adımları sıklaştıracağız" dedi.

Kaynak: ANKA

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Türkiye İstatistik Kurumu, Merkez Bankası, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Tüik Yılın İlk Enflasyonunu Yarın Açıklayacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

16:57 Naci Görür’den ardı ardına yaşanan depremler sonrası Egelileri endişelendiren uyarı Naci Görür'den ardı ardına yaşanan depremler sonrası Egelileri endişelendiren uyarı
16:45 Sessiz sedasız gittiler TSK’dan ihraç edilen teğmenlerden dikkat çeken ziyaret Sessiz sedasız gittiler! TSK'dan ihraç edilen teğmenlerden dikkat çeken ziyaret
16:18 Ege Denizi beşik gibi sallanıyor Son 2 saatte 5 deprem Ege Denizi beşik gibi sallanıyor! Son 2 saatte 5 deprem
16:08 Erdoğan’dan AK Parti’nin oy oranıyla ilgili çok konuşulacak sözler Erdoğan'dan AK Parti'nin oy oranıyla ilgili çok konuşulacak sözler
12:16 NATO’dan Türkiye dahil tüm üye ülkelere tedirgin eden çağrı: Savaşa hazır olmalıyız NATO'dan Türkiye dahil tüm üye ülkelere tedirgin eden çağrı: Savaşa hazır olmalıyız
10:52 Gülşen’in temizlik takıntısı şoke etti: Dizlerim mosmor yerlerde sürünmekten Gülşen'in temizlik takıntısı şoke etti: Dizlerim mosmor yerlerde sürünmekten
10:52 Yunus Akgün’ün talebi Galatasaray’ı şoke etti Yunus Akgün'ün talebi Galatasaray'ı şoke etti
10:39 Fenerbahçe’nin yeni transferinin havaalanında zor anları Fenerbahçe'nin yeni transferinin havaalanında zor anları
10:32 Emeklilerin zam farklarının ödeneceği tarihler netleşti Emeklilerin zam farklarının ödeneceği tarihler netleşti
10:19 Yeni kayyumlar gelebilir Yeni kayyumlar gelebilir
10:18 3 erkeğin cinsel saldırısına uğrayan kadın, yaşadığı dehşeti anlattı: Felçli gibi kaldım 3 erkeğin cinsel saldırısına uğrayan kadın, yaşadığı dehşeti anlattı: Felçli gibi kaldım
10:17 Gazze’de 4’üncü rehine takası 3 İsrailliye karşılık 183 Filistinli serbest kalacak Gazze'de 4'üncü rehine takası! 3 İsrailliye karşılık 183 Filistinli serbest kalacak
10:01 Cansu Dere, Ayşe Barım’ın şirketinden ayrıldı: Diğer oyuncuların da ayrılacağı konuşuluyor Cansu Dere, Ayşe Barım'ın şirketinden ayrıldı: Diğer oyuncuların da ayrılacağı konuşuluyor
09:47 Cinsel ilişki videosu ortaya çıkan Türk hakem cübbeyi giydi Cinsel ilişki videosu ortaya çıkan Türk hakem cübbeyi giydi
09:42 ABD’de yaşayan Türk kadının çektiği videoya tepki yağıyor ABD'de yaşayan Türk kadının çektiği videoya tepki yağıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.02.2025 18:25:49. #1.11#
SON DAKİKA: Tüik Yılın İlk Enflasyonunu Yarın Açıklayacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.