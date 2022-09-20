TÜİK: Yurt dışı üretici fiyat endeksi yıllık yüzde 118,84 arttı - Son Dakika
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TÜİK: Yurt dışı üretici fiyat endeksi yıllık yüzde 118,84 arttı

20.09.2022 10:57
TÜİK: Yurt dışı üretici fiyat endeksi yıllık yüzde 118,84 arttı

TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK), yurt dışı üretici fiyat endeksinin (YD- ÜFE) ağustosta geçen aya göre yüzde 2,64, geçen yılın ağustos ayına göre de yüzde 118,94 artış gösterdiğini açıkladı.

TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK), yurt dışı üretici fiyat endeksinin (YD- ÜFE) ağustosta geçen aya göre yüzde 2,64, geçen yılın ağustos ayına göre de yüzde 118,94 artış gösterdiğini açıkladı.

TÜİK'ten yapılan açıklamaya göre; YD- ÜFE, Ağustos 2022'de geçen aya göre yüzde 2,64, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 39,79, geçen yılın ağustos ayına göre yüzde 118,94 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 88,82 arttı. Sanayinin 2 sektörünün YD-ÜFE bazında yıllık değişimlerinde; madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 116,48, imalatta yüzde 118,98 artış kaydedildi. Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri; ara malında yüzde 130,78, dayanıklı tüketim malında yüzde 102,47, dayanıksız tüketim malında yüzde 104,51, enerjide yüzde 244,92, sermaye malında yüzde 107,74 artış olarak gerçekleşti. Sanayinin 2 sektörünün YD- ÜFE bazında aylık değişimlerinde ise madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 2,16, imalatta yüzde 2,65 artış gerçekleşti. Ana sanayi gruplarının aylık değişimleri de ara malında yüzde 2,68 artış, dayanıklı tüketim malında yüzde 4,11 artış, dayanıksız tüketim malında yüzde 3,04 artış, enerjide yüzde 8,36 azalış, sermaye malında yüzde 3,66 artış olarak gerçekleşti.

ENDEKSLERİN EN AZ VE EN FAZLA ARTTIĞI ALT SEKTÖRLERYıllık değerlendirmede giyim eşyası yüzde 79,89, tütün ürünleri yüzde 81,19, metal cevherleri yüzde 97,85 ile endekslerin en az arttığı alt sektörler oldu. Buna karşılık kok ve rafine petrol ürünleri yüzde 244,92, kimyasallar ve kimyasal ürünler yüzde 144,34, diğer metalik olmayan mineral ürünler yüzde 140,32 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu. Aylık olarak ise kok ve rafine petrol ürünleri yüzde 8,36, metal cevherleri yüzde 2,34, tütün ürünleri yüzde 0,84 ile endekslerin en fazla azalış gösterdiği alt sektörler oldu. Buna karşılık diğer madencilik ve taş ocakçılığı ürünleri yüzde 5,84, temel eczacılık ürünleri ve müstahzarları yüzde 5,61, diğer metalik olmayan mineral ürünler yüzde 5,11 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.

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Kaynak: DHA

Türkiye İstatistik Kurumu, Madencilik, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi TÜİK: Yurt dışı üretici fiyat endeksi yıllık yüzde 118,84 arttı - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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SON DAKİKA: TÜİK: Yurt dışı üretici fiyat endeksi yıllık yüzde 118,84 arttı - Son Dakika
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