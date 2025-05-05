Tüketici Enflasyonu Nisan'da %37,9'a Geriledi - Son Dakika
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Ekonomi

Tüketici Enflasyonu Nisan'da %37,9'a Geriledi

Cevdet Yılmaz, nisan ayı tüketici enflasyonunun %37,9'a düştüğünü açıkladı ve dezenflasyon sürecini vurguladı.

05.05.2025 12:00
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Tüketici enflasyonu nisan ayında yıllık yüzde 37,9 seviyesine gerileyerek, dezenflasyonun başladığı 2024 yılı haziran ayından bu yana 37,6 puan ile kesintisiz düşüşünü sürdürmektedir." ifadesini kullandı.

Yılmaz, sosyal medya hesabından, TÜİK tarafından açıklanan nisan ayı enflasyon verilerine ilişkin paylaşım yaptı.

"Kararlılıkla uyguladığımız ekonomi programımız sayesinde dezenflasyon sürecini tesis etmeye devam ediyoruz. Tüketici enflasyonu nisan ayında yıllık yüzde 37,9 seviyesine gerileyerek, dezenflasyonun başladığı 2024 yılı haziran ayından bu yana 37,6 puan ile kesintisiz düşüşünü sürdürmektedir." değerlendirmesinde bulunan Yılmaz, nisan ayında gıda grubunda işlenmemiş gıda fiyat artışlarında belirgin düşüş görülürken, kira enflasyonu oranında gerilemenin yılın başından bu yana devam ettiğini belirtti.

Cevdet Yılmaz, yurt içi üretici fiyatlarının nisan ayında yüzde 2,8 oranında arttığını, yıllık enflasyonun 2024 yılı haziran ayından bu yana 35,2 puan düştüğünü ve yüzde 22,5 olarak gerçekleştiğini bildirerek, şunları kaydetti:

"Üretici enflasyonunda gözlenen görece düşük seyir, tüketici fiyatlarını da olumlu yönde etkilemektedir. Güçlü koordinasyonla hayata geçirdiğimiz program ile enflasyonla mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz. Belirsizliklerin artış gösterdiği küresel ortamda, siyasi istikrar ve öngörülebilirlik ile göreli performansımızı yükselteceğiz. Amacımız ekonomimizi istikrar içinde büyütmek, toplumsal refah seviyemizi kalıcı şekilde yükseltmektir."

Kaynak: AA

Cumhurbaşkanı Yardımcısı, Dezenflasyon, Politika, Ekonomi, Finans, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Tüketici Enflasyonu Nisan'da %37,9'a Geriledi - Son Dakika

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