Tüketici güven endeksi eylülde yüzde 0,3 arttı - Son Dakika
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Tüketici güven endeksi eylülde yüzde 0,3 arttı

22.09.2022 10:32
Tüketici güven endeksi eylülde yüzde 0,3 arttı

Tüketici güven endeksi eylülde aylık bazda yüzde 0,3 artışla 72,4'e yükseldi.

Tüketici güven endeksi eylülde aylık bazda yüzde 0,3 artışla 72,4'e yükseldi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), eylül ayına ilişkin tüketici güven endeksi verilerini açıkladı.

Buna göre, TÜİK ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası iş birliğiyle yürütülen "Tüketici Eğilim Anketi" sonuçlarından hesaplanan mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi, eylülde geçen aya göre yüzde 0,3 arttı. Ağustosta 72,2 olan endeks, bu ay 72,4 olarak kayıtlara geçti.

Mevcut dönemde hanenin maddi durumu endeksi ağustosta 53,8 iken eylülde yüzde 1,5 düşüşle 53'e geriledi.

Gelecek 12 aylık dönemde hanenin maddi durum beklentisi endeksi ise ağustosta 72,2 iken eylülde yüzde 1,1 azalışla 71,4'e indi.

Ağustosta 72,8 olan gelecek 12 aylık dönemde genel ekonomik durum beklentisi endeksi yüzde 1,6 yükselişle bu ay 74 olarak gerçekleşti.

Gelecek 12 aylık dönemde dayanıklı tüketim mallarına harcama yapma düşüncesi endeksi de ağustosta 89,8 iken eylülde yüzde 1,3 artışla 91'e yükseldi.

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Dolar/TL, 18,36 seviyesinden işlem görüyor Dolar/TL, 18,36 seviyesinden işlem görüyor TÜİK: Tüketici güven endeksi yüzde 0,3 arttı TÜİK: Tüketici güven endeksi yüzde 0,3 arttı
Kaynak: AA

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Türkiye İstatistik Kurumu, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Tüketici güven endeksi eylülde yüzde 0,3 arttı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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