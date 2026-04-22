Tüketici Güven Endeksi Nisan\'da Arttı

TÜİK, 2026 dönemine ilişkin tüketici güven endeksi verilerini açıkladı. Buna göre; tüketici güven endeksi, nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 0,5 oranında artarak 85,5 oldu. Mevcut dönemde hanenin maddi durumu endeksi yüzde 1,4 azalarak 71,78, gelecek 12 aylık dönemde hanenin maddi durum beklentisi endeksi yüzde 2,1 artarak 87,5, gelecek 12 aylık dönemde genel ekonomik durum beklentisi endeksi yüzde 0,9 azalarak 78,3, gelecek 12 aylık dönemde dayanıklı tüketim mallarına harcama yapma düşüncesi endeksi yüzde 1,7 artarak 104,4 oldu.