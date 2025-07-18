Tüketici Güven Endeksi Temmuz'da Artış Gösterdi - Son Dakika
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Ekonomi

Tüketici Güven Endeksi Temmuz'da Artış Gösterdi

18.07.2025 17:58
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Michigan Üniversitesi verilerine göre, tüketici güven endeksi temmuzda 61,8'e çıkarak beklentileri aştı.

NEW ABD'de Michigan Üniversitesince ölçülen tüketici güven endeksi, temmuzda 61,8'e yükselerek piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti.

Michigan Üniversitesi, Amerikalı tüketicilerin eğilimleri doğrultusunda hazırladığı tüketici güven endeksinin temmuz ayına ilişkin öncü verilerini açıkladı.

Buna göre tüketici güven endeksi, temmuzda geçen aya kıyasla 1,1 puan artarak 61,8'e çıktı.

Piyasa beklentilerini geride bırakan tüketici güven endeksinin, bu dönemde 61,4 değerini alacağı öngörülüyordu. Tüketici güven endeksi, haziranda 60,7 değerini almıştı.

Amerikalıların şu anki finansal koşullara yönelik değerlendirmesini ölçen mevcut ekonomik koşullar endeksi, temmuzda aylık bazda 2 puan artarak 66,8'e yükseldi.

Tüketicilerin uzun vadeli öngörülerini yansıtan tüketici beklentileri endeksi de aynı dönemde 0,5 puan artışla 58,6'ya çıktı.

Enflasyon beklentileri 5 ayın en düşüğünde

Tüketicilerin kısa vadeli enflasyon beklentisi temmuzda yüzde 5'ten yüzde 4,4'e indi.

Uzun vadeli enflasyon beklentisi de yüzde 4'ten yüzde 3,6'ya geriledi.

Böylece, kısa ve uzun vadeli enflasyon beklentileri şubat ayından bu yana en düşük seviyelerini kaydetti.

Tüketicilerin enflasyon beklentileri azalmasına rağmen Aralık 2024 seviyesinin üzerinde seyrederken, gelecekte enflasyonun artacağına dair halen önemli bir risk algılandığını gösterdi.

"Tüketici güveni aralık ayının yüzde 16 altında"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Tüketici Anketleri Direktörü Joanne Hsu, tüketici güveninin son 5 ayın en yüksek değerine ulaştığını ancak geçen yıl aralık ayı seviyesinin yüzde 16 altında kaldığını kaydetti.

Kısa vadeli iş koşullarının iyileştiğini, kişisel mali durum beklentilerinin ise gerilediğini belirten Hsu, "Ticaret politikasının öngörülebilir gelecekte istikrara kavuşması gibi, enflasyonun daha da kötüleşmeyeceğine dair bir güvenceye sahip olmadıkça, tüketicilerin ekonomiye olan güvenlerini yeniden kazanmaları pek olası değil." değerlendirmesinde bulundu.

Hsu, vergi ve harcama düzenlemesinin yasalaşması dahil diğer politika gelişmelerinin tüketici güvenini etkilediğine dair çok az kanıt olduğunu ifade etti.

Kaynak: AA

Ekonomi, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Tüketici Güven Endeksi Temmuz'da Artış Gösterdi - Son Dakika

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