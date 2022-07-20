Tüik: Tüketici Güven Endeksi Temmuzda Yüzde  7,4 Oranında Arttı - Son Dakika
Üye Girişi

Tüik: Tüketici Güven Endeksi Temmuzda Yüzde  7,4 Oranında Arttı

20.07.2022 10:08
Tüik: Tüketici Güven Endeksi Temmuzda Yüzde  7,4 Oranında Arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre tüketici güven endeksi, temmuzda bir önceki aya göre yüzde 7,4 oranında arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre tüketici güven endeksi, temmuzda bir önceki aya göre yüzde 7,4 oranında arttı.

TÜİK'in Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası iş birliğiyle yürüttüğü Tüketici Eğilim Anketi'nin sonuçları açıklandı. Buna göre, mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi temmuzda bir önceki aya göre yüzde 7,4 oranında arttı. Haziran ayında 63,4 olan endeks, temmuz ayında 68,0 oldu.

Anket sonuçlarına göre, mevcut durum ve gelecek 12 aylık beklentiler şöyle:

"- Tüketici güven endeksi: Endeks haziranda 63,4 iken bu oran temmuz ayında 68,0 oldu.

Mevcut dönemde hanenin durumu: Endeks haziranda 44,4 iken temmuzda 46,4 olarak ölçüldü.

Gelecek 12 aylık dönemde hanenin maddi durum beklentisi: Haziranda 59,9 olarak ölçülürken bu oran temmuzda yükselerek 67,2 oldu.

Gelecek 12 aylık dönemde genel ekonomik durum beklentisi: Haziranda 61,6, temmuzda da 70,9 oldu.

Gelecek 12 aylık dönemde dayanıklı tüketim mallarında harcama düşüncesi: Haziran ayında 87,5 olarak ölçülürken bu oran temmuzda 0,2 yükselerek 87,7 oldu."

YORUMLAR
500
Kemalpaşa Belediyesi Çalışanlarına Yüzde 24 Oranında İyileştirme Kemalpaşa Belediyesi Çalışanlarına Yüzde 24 Oranında İyileştirme Tüketicilerin yüzde 73'ü canlı destek iletişimini tercih ediyor Tüketicilerin yüzde 73'ü canlı destek iletişimini tercih ediyor
Kaynak: ANKA

Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Tüik: Tüketici Güven Endeksi Temmuzda Yüzde  7,4 Oranında Arttı - Son Dakika

Bu haber ANKA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. ANKA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı ANKA kurumudur.

Son Dakika
11:58 Psikolojik sorunları olan kadın çocuklarını güvenliğe bırakıp kaçtı! Pişman olup dönünce karakola götürüldü
11:46 Ekmek almış evine dönen adam, otomobilin çarpmasıyla hayatını kaybetti
11:44 Hakan Ural'dan "Tek gecelik ilişkimin ürünü" diyen babası Selçuk Ural'a yanıt: Allah var gam yok, her olanda bir hayır vardır
11:35 MİT'ten yurt dışı operasyonu! 7 yıl önce Binbaşı Arslan Kulaksız'ı şehit eden saldırının faili PKK'lı terörist Savaş Çelik, Türkiye'ye getirildi
11:34 Güne yükselişle başlayan dolar 17,58 seviyesinden alıcı buluyor
11:22 EYT sorununu çözen 3 formül! Yaşa bakılmayacak yeni düzenleme için öngörülen tarih belli oldu
11:21 Türkiye'ye sıcak hava dalgası geliyor! Termometre 45 dereceyi görebilir
11:13 Silah sesine çıkan vatandaşlar kanlar içinde kadın cesedi buldu
11:03 Güne düşüşle başlayan gram altın 965 lira seviyesinde işlem görüyor
11:01 Ters köşe yaptı! Şarkıcı Ferah Zeydan'la düet yapan kadının sesi herkesi şaşırttı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.07.2022 12:04:26. #1.12#
SON DAKİKA: Tüik: Tüketici Güven Endeksi Temmuzda Yüzde  7,4 Oranında Arttı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement