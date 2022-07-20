Tüik: Tüketici Güven Endeksi Temmuzda Yüzde  7,4 Oranında Arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre tüketici güven endeksi, temmuzda bir önceki aya göre yüzde 7,4 oranında arttı.

TÜİK'in Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası iş birliğiyle yürüttüğü Tüketici Eğilim Anketi'nin sonuçları açıklandı. Buna göre, mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi temmuzda bir önceki aya göre yüzde 7,4 oranında arttı. Haziran ayında 63,4 olan endeks, temmuz ayında 68,0 oldu.

Anket sonuçlarına göre, mevcut durum ve gelecek 12 aylık beklentiler şöyle:

"- Tüketici güven endeksi: Endeks haziranda 63,4 iken bu oran temmuz ayında 68,0 oldu.

Mevcut dönemde hanenin durumu: Endeks haziranda 44,4 iken temmuzda 46,4 olarak ölçüldü.

Gelecek 12 aylık dönemde hanenin maddi durum beklentisi: Haziranda 59,9 olarak ölçülürken bu oran temmuzda yükselerek 67,2 oldu.

Gelecek 12 aylık dönemde genel ekonomik durum beklentisi: Haziranda 61,6, temmuzda da 70,9 oldu.

Gelecek 12 aylık dönemde dayanıklı tüketim mallarında harcama düşüncesi: Haziran ayında 87,5 olarak ölçülürken bu oran temmuzda 0,2 yükselerek 87,7 oldu."