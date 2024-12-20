Tüketici Güveni Arttı

Ekonomi

Tüketici güven endeksi, Kasım ayında 79,8 iken Aralık ayında yüzde 1,9 oranında artarak 81,3 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan tüketici güven endeksi, Kasım ayında 79,8 iken Aralık ayında yüzde 1,9 oranında artarak 81,3 oldu. - BAYBURT