Tüketici Güveni Mart'ta Arttı - Son Dakika
Tüketici Güveni Mart'ta Arttı

31.03.2026 18:01
ABD'de Tüketici Güven Endeksi mart ayında 91,8'e yükseldi, piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti.

ABD'de Conference Board Tüketici Güven Endeksi, tarifeler ve savaştan dolayı yükselen maliyetlere rağmen mart ayında 91,8'e çıkarak piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti.

Conference Board, Amerikalı tüketicilerin eğilimlerini ölçen Tüketici Güven Endeksi'ne ilişkin mart ayı verilerini açıkladı.

Buna göre, Tüketici Güven Endeksi martta geçen aya kıyasla 0,8 puan artarak 91,8 değerine yükseldi.

Endekse dair piyasa beklentisi bu dönemde 87,8 değerini alması yönündeydi.

Tüketici Güven Endeksi'ne ilişkin şubat ayı verisi ise 91,2'den 91 değerine revize edildi.

Amerikalı tüketicilerin mevcut iş ve işgücü piyasası koşullarına ilişkin değerlendirmelerini yansıtan Mevcut Durum Endeksi, martta 4,6 puan artarak 123,3 değerine çıktı.

Tüketicilerin gelir, iş ve işgücü piyasası koşullarına ilişkin kısa vadeli değerlendirmeleri yansıtan Beklentiler Endeksi ise aynı dönemde 1,7 puan azalışla 70,9 değerine geriledi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Conference Board Başekonomisti Dana Peterson, tüketicilerin mevcut koşullara ilişkin görüşlerindeki ılımlı iyileşmenin geleceğe yönelik beklentilerdeki hafif düşüşü telafi etmesiyle tüketici güveninin mart ayında bir kez daha yükseldiğini belirtti.

Tüketicilerin ekonomiyi etkileyen faktörlere ilişkin yanıtlarının "karamsarlık" yönünde eğilim göstermeye devam ettiğini aktaran Peterson, fiyatlar ve maliyetlere ilişkin yorumların geçim masraflarının tüketicilerin en önemli endişesi olmaya devam ettiğini gösterdiğini ifade etti.

Peterson, İran'daki savaşın anket dönemiyle büyük ölçüde denk gelmesi nedeniyle, petrol ile savaş konularına yapılan yorumlar artarken, ticaret ve tarifelere yönelik atıfların belirgin şekilde azaldığını kaydetti.

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Tüketici Güveni Mart'ta Arttı - Son Dakika

SON DAKİKA: Tüketici Güveni Mart'ta Arttı - Son Dakika
