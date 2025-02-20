Tüketici Güveni Yükseliyor

Ekonomi

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, uyguladıkları politikalar ve aldıkları tedbirlerle makrofinansal istikrarı güçlendirirken, ekonomiyi daha dengeli bir yapıya kavuşturduklarını, güveni artırarak, yatırım, üretim ve istihdam ortamını iyileştirdiklerini bildirdi.

Bolat, sosyal medya hesabından, Türkiye İstatistik Kurumunun bugün açıkladığı şubat ayına ilişkin tüketici güven endeksi verilerine ilişkin paylaşım yaptı.

Tüketici güven endeksinin, şubatta bir önceki aya göre yüzde 1,4 artarak 82,1 olarak gerçekleştiğini anımsatan Bolat, "Böylelikle Haziran 2023'teki 85,1'den sonra, son 20 ayın en yüksek değerine ulaştı. Endekste, geleceğe dönük beklentileri içeren alt endekslerde artış kaydedilmesi dikkat çekmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

Bolat, son dönemde sanayi üretimi ve istihdam göstergelerinde izlenen iyileşmenin, diğer makroekonomik göstergelerde de devam ettiğine işaret ederek, Bakanlık olarak uyguladıkları piyasa denetimlerinin de etkisiyle başta gıda ürünleri olmak üzere enflasyonda kaydedilen düşüşün tüketici güvenine de yansıdığını kaydetti.

Aylık bazda 18 alt endeksten 13'ünde iyileşme oldu

Endeksin detaylarına bakıldığında, aylık bazda 18 alt endeksten 13'ünde iyileşme olduğuna dikkati çeken Bolat, şu ifadeleri kullandı:

"Bu yılın ocak ayında yıllık enflasyon yüzde 42,12 ile son 19 ayın en düşük seviyesine gerilemiş ve Mayıs 2024'e kıyasla enflasyon son 8 ayda 33,3 puan düşmüştü. Gıda ve alkolsüz içecekler enflasyonu yıllık bazda son 3 yılın en düşük seviyesi olan yüzde 41,76'ya gerilemişti. Sanayi üretim endeksi Aralık 2024'te aylık yüzde 5, yıllık yüzde 7 artmıştı. Yaşanan aylık artış son 21 ayın (Mart 2023 yüzde 6,1) en yüksek hızında gerçekleşirken, endeks değeri serinin en yüksek seviyesine ulaşmış ve söz konusu güçlü artışta yüksek teknoloji üretiminin katkısı belirleyici olmuştu."

Bolat, işsizlik oranının, Aralık 2024'te, kasım ayındaki yüzde 8,6 seviyesinden yüzde 8,5 seviyesine gerilediğini ve böylece 2024'te işsizlik oranının ortalama yüzde 8,7 (Orta Vadeli Program: yüzde 9,3) ile son 12 yılın en düşük seviyesinde gerçekleştiğini anımsattı.

İnşaat maliyet endeksinin, Aralık 2024'te bir önceki yılın aynı ayına göre yaklaşık son 4 yılın (Mart 2021 yüzde 31,97) en düşük seviyesi olan yüzde 34,27'ye gerilediğini belirten Bolat, şunları kaydetti:

"Hükümet olarak uyguladığımız politikalar ve aldığımız tedbirlerle makrofinansal istikrarı güçlendirirken, ekonomimizi daha dengeli bir yapıya kavuşturuyor ve güveni artırarak yatırım, üretim ve istihdam ortamını iyileştiriyoruz. Böylece ekonomimizdeki olumlu gelişmeler, bundan sonraki dönemde halkımızın alım gücünün ve refah seviyesinin daha da yükselmesine olumlu katkılar getirecektir."