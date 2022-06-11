Tüketici Kredilerinde Bsmv Oranı Yüzde 10'a Çıkarıldı - Son Dakika
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Tüketici Kredilerinde Bsmv Oranı Yüzde 10'a Çıkarıldı

11.06.2022 10:32
Tüketici Kredilerinde Bsmv Oranı Yüzde 10'a Çıkarıldı

Tüketici kredilerinde Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi (BSMV) oranı yüzde 5'ten yüzde 10'a yükseltildi.

Tüketici kredilerinde Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi (BSMV) oranı yüzde 5'ten yüzde 10'a yükseltildi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın enflasyonu düşürmeye yönelik başlattığı tedbirlere bir yenisi daha eklendi. Resmi Gazete'de yayınlanan 5729 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile tüketici kredilerinde yüzde 5 olarak uygulanan Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi (BSMV) oranı yüzde 10'a çıkarıldı.

Daha önce de kredi kartlarında asgari ödeme tutarı 25 bin ve üstü limitler için yüzde 40'a yükseltilmişti.

YORUMLAR
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Tüketici kredilerinde banka ve sigorta muameleleri vergisi yüzde 10'a çıkarıldı Tüketici kredilerinde banka ve sigorta muameleleri vergisi yüzde 10'a çıkarıldı Prof. Dr. Özgür Demirtaş'tan 'GES' yorumu: İşe yaramaz, çalışmaz Prof. Dr. Özgür Demirtaş'tan 'GES' yorumu: İşe yaramaz, çalışmaz
Kaynak: ANKA

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Sigorta, Banka, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Tüketici Kredilerinde Bsmv Oranı Yüzde 10'a Çıkarıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tüketici Kredilerinde Bsmv Oranı Yüzde 10'a Çıkarıldı - Son Dakika
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