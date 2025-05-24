Tüketicilere Yeni İade Düzenlemeleri - Son Dakika
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Ekonomi

Tüketicilere Yeni İade Düzenlemeleri

Tüketicilere Yeni İade Düzenlemeleri
24.05.2025 09:49
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Ticaret Bakanlığı, mesafeli satışlarda tüketici lehine yeni iade düzenlemeleri yaptı.

(ANKARA) - Ticaret Bakanlığı, Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği'nde tüketici lehine yeni düzenlemeler yapıldığını açıkladı. Açıklamada, yeni düzenlemeler ile mesafeli satışlarda iade edilen ürünün kargo ücreti tüketiciye yüklenemeyeceği, cep telefonu, akıllı saat, tablet ve bilgisayar gibi ürünlerde tüketicinin cayma hakkı devam edeceği, dava açmadan önce arabulucuya başvurma şartı bilgisinin eklendiği kaydedildi.

Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği'nde tüketici lehine yeni düzenlemeler yapıldı. Açıklamada, 23 Ağustos 2022 tarihli ve 31932 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile tüketicilerin cayma hakkı kullanımındaki kargo iade masraflarına hangi tarafça katlanılacağının sözleşme öncesi kararlaştırılmasına ve cayma hakkı istisnalarının kapsamının genişletilmesine ilişkin olarak mevzuat değişikliği yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, 28. Tüketici Konseyi'nde gündeme getirilen öneriler ve Bakanlık tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda değişiklikler yapıldığı kaydedildi. Bakanlığın açıklaması şöyle:

"Mesafeli satışlarda iade edilen ürünün kargo ücreti tüketiciye yüklenemeyecek. Tüketicilerimizin mesafeli olarak kurulan sözleşmelerde cayma hakkını kullanmaları halinde iade kargo ücretlerinin satıcı/sağlayıcı tarafından karşılanması şeklindeki uygulamanın korunması yönünde yeniden mevzuat değişikliği yapılmış ve böylece 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunu'nun temel amaçlarından biri olan tüketicilerimizin ekonomik menfaatlerinin korunması sağlanmıştır.

"Cep telefonu, akıllı saat, tablet ve bilgisayar gibi ürünlerde tüketicinin cayma hakkı devam edecek"

Tüketicilerimizin sıklıkla kullandıkları elektronik ürünler olan; cep telefonu, akıllı saat, tablet ve bilgisayar ürünlerinin mesafeli olarak alış-verişe konu edilmesi halinde cayma hakkının kullanılamayacağına yönelik değişiklik de yeniden gözden geçirilmiş ve bu ürünler cayma hakkının istisnaları kapsamından çıkartılmıştır. Böylelikle bu ürünler için de cayma hakkını kullanabilme imkanı korunmuş olup tüketicilerimizin e-ticaret siteleri ve platformlar gibi mecralarda mesafeli olarak kurulan sözleşmelerde daha güvenli bir alışveriş yapma imkanına kavuşmaları hedeflenmiştir.

"Ön bilgilendirme formuna, dava açmadan önce arabulucuya başvurma şartı bilgisi de eklenmiştir"

1 Ocak 2026 tarihinde yürürlüğe girmek üzere, tüketicilerimizin satıcı ve sağlayıcılar tarafından doğru bilgilendirilmesi amacıyla mesafeli sözleşme kurulmadan önce ve ön bilgilendirme formu aracılığıyla tüketici uyuşmazlıklarına yönelik olarak parasal limitler dahilinde tüketici mahkemelerinin görev ve yetki alanına giren uyuşmazlıklar için tüketici mahkemesine dava açmadan önce arabulucuya başvurulması şartına ilişkin bilgiye de yer verilmesi zorunluluğu düzenleme altına alınmıştır.

Bu doğrultuda, tüketicilerimizin ekonomik menfaatlerinin korunmasına yönelik mevzuat çalışmalarına azami ölçüde özen gösterilmesine Bakanlığımızca devam edilecektir."

Kaynak: ANKA

Ticaret Bakanlığı, Cep Telefonu, Ekonomi, Güncel, Hukuk, Son Dakika

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